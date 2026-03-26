Detienen a 9 integrantes de célula delictiva en CDMX y Edomex; los vinculan con extorsión

Tras un operativo coordinado entre fuerzas federales y locales permitió la detención de nueve presuntos integrantes de una célula delictiva que operaba en la Ciudad de México y el Estado de México, señalada principalmente por el delito de extorsión, informaron autoridades del Gabinete de Seguridad.

De acuerdo con la información oficial, los detenidos formarían parte de un grupo identificado como “Los Malportados”, con presencia en la zona centro del país y presuntamente relacionado con otras actividades ilícitas de alto impacto.

Cateos simultáneos en tres puntos clave

Las detenciones se realizaron mediante cinco cateos simultáneos en las alcaldías Gustavo A. Madero y Azcapotzalco, en la Ciudad de México, así como en el municipio de Tultitlán, en el Estado de México.

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, además de fuerzas de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y corporaciones de seguridad capitalinas. Las acciones derivaron de trabajos de inteligencia e investigación, tras denuncias relacionadas con actividades ilícitas en distintos inmuebles de estas zonas.

Las autoridades señalan que esta célula criminal estaría vinculada con delitos como extorsión —considerada la principal línea de investigación—, así como narcomenudeo, robo en distintas modalidades y secuestro.

De manera preliminar, se indica que el grupo operaba mediante el cobro de piso y la distribución de droga en zonas urbanas.

Resultado de trabajos de investigación, en la Ciudad de México y Estado de México, elementos de @SSPCMexico, @FGRMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @GN_MEXICO_, @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX ejecutaron cinco cateos donde detuvieron a 9 integrantes de una célula delictiva dedicada al… pic.twitter.com/V1GmS5iIFR — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) March 26, 2026

Aseguramientos durante el operativo

Durante los cateos, las autoridades aseguraron una cantidad considerable de droga, entre la que destacan aproximadamente 300 kilogramos de marihuana, además de dosis de cocaína, cristal y otras sustancias. También se decomisó dinero en efectivo, teléfonos celulares y diversos vehículos.

Entre las unidades aseguradas se encuentran automóviles, motonetas y un número significativo de vehículos de carga, incluidos 26 tractocamiones y 11 cajas de tráiler.

Los nueve detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica en las próximas horas. En paralelo, las autoridades mantienen abiertas líneas de investigación para ubicar a más posibles integrantes de esta célula delictiva y esclarecer el alcance de sus operaciones.

El operativo representa un golpe a estructuras criminales dedicadas a la extorsión, un delito que ha mostrado presencia creciente en zonas metropolitanas. Aunque las investigaciones continúan, las autoridades no descartan que el grupo desarticulado tenga vínculos con otras actividades ilícitas en la región.

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MSL