FGR rechaza haber solicitado la detención de la esposa de César Duarte en EU

FGR rechaza haber solicitado en EU la detención de la esposa de César Duarte.

La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó haber solicitado la detención por temas migratorios de Bertha “N”, esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, en Estados Unidos.

En un comunicado, indicó que fue la Fiscalía de Chihuahua quien realizó la solicitud una vez que ocurrió su aseguramiento en “El Paso”, Texas.

“La FGR, a través de la Oficina de Interpol México, adscrita a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), una vez que ocurrió su aseguramiento, recibió una solicitud de la Fiscalía General del estado de Chihuahua, ya que esa autoridad ministerial cuenta con investigaciones abiertas en contra de la persona mencionada”, señaló la institución.

Además, mencionó que la Fiscalía General de la República mantiene comunicación con las autoridades de Estados Unidos para llevar a cabo las gestiones correspondientes, a fin de llevar a cabo la deportación de Bertha “N”.

De acuerdo con distintas investigaciones, la esposa de César Duarte habría participado en la triangulación de recursos, cuando se desempeñaba como presidenta del DIF Estatal, durante 2010 a 2016.

Actualmente, su esposo el exgobernador de Chihuahua se encuentra recluido en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, donde enfrenta cargos por operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de lavado de dinero.

Bertha Olga “N” fue detenida en El Paso, Texas, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), se informó el miércoles.

La detención se realizó en territorio estadounidense y posteriormente Bertha “N” fue trasladada a un centro de procesamiento migratorio, donde permanece bajo resguardo en espera de la resolución de su situación legal.

La situación jurídica de la esposa de César Duarte se definirá en los próximos días, conforme avancen los procedimientos ante autoridades migratorias en Estados Unidos, que determinarán si procede su deportación inmediata o si se abre la puerta a su entrega para enfrentar cargos en México.

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JVR