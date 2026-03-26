IMSS impulsa el ‘Mundial Social’ para llevar el fútbol con inclusión a todo el país: Zoé Robledo

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo junto a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, aseguró que el “Mundial Social” es una invitación para que el fútbol continúe más allá de las sedes oficiales del próximo torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el objetivo de promover la inclusión y llevar este deporte a más comunidades del país.

Durante el anuncio, Robledo explicó que esta iniciativa busca extender la práctica del fútbol a territorios donde habitualmente no llegan los grandes eventos deportivos, particularmente a comunidades y espacios públicos fuera de las grandes ciudades que albergarán partidos del Mundial.

En el marco de estas acciones, la cancha de fútbol de la Unidad Deportiva Morelos fue nombrada “Pioneras del Futbol Femenil Selección Mexicana 1970-1971”, como homenaje al equipo de mujeres que disputó la gran final en el histórico Estadio Azteca ahora Estadio Banorte y se coronó campeón del mundo, marcando un precedente en la historia del balompié femenil mexicano.

⚽💚 Hoy nos enlazamos a la #MañaneraDelPueblo con la presidenta @claudiashein para dar una extraordinaria noticia:



Junto a la Jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM, @Rommel_Pacheco, director de la CONADE, María del Rocío García, directora del @DIF_NMX y la familia IMSS inauguramos el… pic.twitter.com/roRfdaQjXs — Zoé Robledo (@zoerobledo) March 26, 2026

En el evento también participó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, quien destacó que el IMSS ha sido un pilar histórico de la política social del país, y reconoció el liderazgo de Zoé Robledo por impulsar iniciativas incluyentes como el Mundial Social y el torneo “Fútbol sin Correr”, orientados a fomentar la actividad física, la convivencia comunitaria y el acceso al deporte para todas y todos.

Brugada Molina subrayó que este tipo de proyectos fortalecen el tejido social y promueven la participación comunitaria, al tiempo que rescatan espacios deportivos y reconocen la historia del fútbol mexicano.

Sigo impresionado de lo que el deporte puede lograr ❤️



Hoy el #MundialSocial2026 inauguró el Mundialito IMSS Fútbol sin Correr para personas adultas mayores 🇲🇽



Agradezco a @zoerobledo y a @Tu_IMSS, por siempre considerarme y hacerme parte de este proyecto que hoy es una… pic.twitter.com/HGhSZDMN9I — Rommel Pacheco (@Rommel_Pacheco) March 26, 2026

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LMCT