Milei, como EU, declara grupo terrorista al CJNG

Argentina formalizó la designación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como organización terrorista y elevó el nivel de su política de seguridad frente a redes criminales con alcance global. La decisión coloca al grupo mexicano en un registro oficial que activa sanciones financieras, restricciones operativas y cooperación internacional más estrecha.

Javier Milei, presidente de Argentina, dio a conocer esta decisión a través de un comunicado: “El Gobierno nacional ha declarado al Cártel de Jalisco Nueva Generación como organización terrorista”.

La resolución incorpora a este grupo al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), bajo la órbita del Ministerio de Justicia, lo que amplía las herramientas legales de Argentina para intervenir sobre activos, movimientos financieros y estructuras de apoyo relacionadas al cártel en dicho país.

El Dato: El gobierno de Milei ya ha designado organizaciones terroristas a entidades consideradas de la misma manera por EU, como los Hermanos Musulmanes en Egipto.

La medida responde a una evaluación de inteligencia que, según el Gobierno argentino, acredita “actividades ilícitas de carácter trasnacional, así como vínculos con otras organizaciones terroristas”. Con ese sustento, alinea su estrategia con decisiones similares adoptadas por otros países, en especial Estados Unidos, donde el CJNG ya figura como una de las principales amenazas criminales.

Autoridades argentinas sostienen que la organización mantiene presencia en México, opera en territorio estadounidense y ha extendido su influencia a por lo menos 40 países, incluida Argentina. Este alcance explica el endurecimiento de las medidas, orientadas a frenar su capacidad de financiamiento y expansión.

La inscripción en el RePET permite congelar bienes, bloquear operaciones económicas y sancionar cualquier vínculo logístico o financiero con la organización. A su vez, fortalece la coordinación con agencias extranjeras en tareas de inteligencia, investigación y persecución penal. El objetivo central consiste en impedir que el sistema financiero argentino funcione como plataforma para actividades de la delincuencia.

El Gobierno destacó que la decisión surgió de un trabajo conjunto entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia del Estado. Este esquema busca integrar capacidades diplomáticas, judiciales y operativas frente a amenazas que trascienden fronteras.

Desde la presidencia, Milei reafirmó una línea dura contra estructuras criminales y sostuvo que su administración mantendrá “la convicción inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son”. En ese mismo marco, recordó designaciones previas contra organizaciones como Hamas, el Cártel de los Soles, la Hermandad Musulmana y la Fuerza Quds iraní.

Principales sanciones

Las autoridades argentinas señalan acciones contra el cártel.

Congelamiento de activos y bienes vinculados al grupo

Prohibición de realizar operaciones financieras

Bloqueo de transferencias y movimientos bancarios

Intercambio de información con organismos internacionales

Monitoreo de operaciones económicas relacionadas con personas físicas o morales vinculadas con la organización

El comunicado del Gobierno argentino. ı Foto: Especial

…Y acusan a armero de Arizona de ser proveedor

› Elizabeth Hernández

DESIGNADO COMO organización terrorista por Estados Unidos, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) apareció nuevamente en el centro de una investigación federal que expone cómo armas adquiridas en el mercado legal estadounidense terminan en manos del crimen mexicano.

Un gran jurado en Phoenix acusó el 17 de marzo a Laurence Gray, comerciante en Arizona, por “intento de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera” y por conspirar para abastecer armamento a este grupo criminal.

En la imagen se observan las siglas del CJNG ı Foto: Cuartoscuro

Autoridades sostienen que Gray intentó entregar armas al CJNG en mayo de 2025 y que, durante ese año también estableció acuerdos para abastecer al Cártel de Sinaloa. Ambos grupos recibieron la designación de organizaciones terroristas sólo unos meses antes.

El Tip: El apoyo material a organizaciones terroristas se castiga en Estados Unidos con hasta 20 años de cárcel y multas de 250 mil dólares.

Investigaciones previas ya ubicaban a Gray en redes de tráfico ilegal de armas. En 2025, los fiscales lo señalaron por facilitar compras simuladas, alterar datos en los procesos de adquisición y operar esquemas de intermediación para burlar controles. La acusación más reciente incorpora el presunto respaldo directo a organizaciones catalogadas como terroristas, lo que agrava el proceso en su contra.

El expediente judicial plantea que el CJNG buscó acceder a armamento a través de canales aparentemente legales en Estados Unidos, lo que refuerza las alertas sobre el flujo de armas hacia México.

El caso forma parte de la iniciativa “Operation Take Back America”, un programa federal de Estados Unidos que busca desarticular organizaciones criminales transnacionales y reducir la violencia vinculada al narcotráfico en dicho país.