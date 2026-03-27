…Y acusan a armero de Arizona de ser proveedor

DESIGNADO COMO organización terrorista por Estados Unidos, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) apareció nuevamente en el centro de una investigación federal que expone cómo armas adquiridas en el mercado legal estadounidense terminan en manos del crimen mexicano.

Un gran jurado en Phoenix acusó el 17 de marzo a Laurence Gray, comerciante en Arizona, por “intento de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera” y por conspirar para abastecer armamento a este grupo criminal.

En la imagen se observan las siglas del CJNG ı Foto: Cuartoscuro

Autoridades sostienen que Gray intentó entregar armas al CJNG en mayo de 2025 y que, durante ese año también estableció acuerdos para abastecer al Cártel de Sinaloa. Ambos grupos recibieron la designación de organizaciones terroristas sólo unos meses antes.

El Tip: El apoyo material a organizaciones terroristas se castiga en Estados Unidos con hasta 20 años de cárcel y multas de 250 mil dólares.

Investigaciones previas ya ubicaban a Gray en redes de tráfico ilegal de armas. En 2025, los fiscales lo señalaron por facilitar compras simuladas, alterar datos en los procesos de adquisición y operar esquemas de intermediación para burlar controles. La acusación más reciente incorpora el presunto respaldo directo a organizaciones catalogadas como terroristas, lo que agrava el proceso en su contra.

El expediente judicial plantea que el CJNG buscó acceder a armamento a través de canales aparentemente legales en Estados Unidos, lo que refuerza las alertas sobre el flujo de armas hacia México.

El caso forma parte de la iniciativa “Operation Take Back America”, un programa federal de Estados Unidos que busca desarticular organizaciones criminales transnacionales y reducir la violencia vinculada al narcotráfico en dicho país.