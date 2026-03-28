Vinculan a proceso a conductor de tráiler robado tras hallazgo de 229 migrantes en Veracruz

Jesús “N”, conductor del tráiler con reporte de robo en el que fueron rescatadas 229 personas migrantes en Veracruz, fue vinculado a proceso por su presunta participación en los delitos de “transporte de migrantes por el territorio nacional, con el objeto de obtener un lucro, con el fin de evadir la revisión migratoria y posesión de cosa robada”.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz y del Gabinete de Seguridad interceptaron a la unidad a altura del kilómetro 32 de la carretera Veracruz-Xalapa.

Fueron hallados 229 migrantes en la caja de un tráiler en Xalapa, Veracruz, el 23 de marzo de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

El pasado 23 de marzo, el director de Política Regional de Veracruz, Adolfo Toss Capistrán, informó que el tractocamión fue asegurado en el municipio de Puente Nacional y trasladado al corralón Grúas Méndez, ubicado en la colonia Revolución de Xalapa. Ahí, se detectó que en la caja de la unidad viajaban 229 personas migrantes, entre ellas 17 menores de edad.

En entrevista con medios locales, el funcionario indicó que las personas rescatadas se encontraban “de regular a buen estado de salud”; sin embargo, señaló que a algunas “les habrían inyectado un medicamento para que no tuvieran la necesidad de orinar” durante el trayecto.

Fueron hallados 229 migrantes en la caja de un tráiler en Xalapa, Veracruz, el 23 de marzo de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Posteriormente, el Instituto Nacional de Migración (INM) identificó a las personas extranjeras como 182 hombres y 47 mujeres originarios de El Salvador, Guatemala, Honduras, Ecuador, Nicaragua y Perú. Entre ellas, también contabilizó a 17 adolescentes y 16 núcleos familiares.

El INM confirmó la situación migratoria irregular de las personas rescatadas, e informó que los menores de edad y las familias quedaron bajo resguardo del DIF Estatal , mientras que al resto se le inició el procedimiento administrativo correspondiente.

Por separado, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el INM, la Secretaría de Gobernación y la Guardia Nacional trabajaban permanentemente al sur del país para garantizar la protección y atención humanitaria de caravanas migrantes .

“Y estamos fortaleciendo todo el trabajo para evitar cualquier maltrato a migrantes en México”, apuntó durante su conferencia matutina del 25 de marzo.

Como medida cautelar, Jesús “N” permanecerá en prisión preventiva justificada en el Centro de Reinserción Social de Pacho Viejo, ubicado en Coatepec. Además, se fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

La #FGR, a través de la #FECOR en Veracruz, obtuvo vinculación a proceso contra Jesús “N”, por su posible participación en los delitos de transporte de migrantes por el territorio nacional. Fue detenido en la carretera Veracruz-Xalapa, cuando viajaba a bordo de un tractocamión… pic.twitter.com/GCy65mYK2x — FGR México (@FGRMexico) March 28, 2026

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cehr