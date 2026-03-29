PAN reitera llamado a sumarse a sus candidaturas ciudadanas: ‘Éntrale, no habrá simulaciones’

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, reiteró su llamado a todos los mexicanos a competir por una candidatura blanquiazul de cara al proceso electoral de 2027, con la promesa de que las postulaciones se definirán exclusivamente mediante encuestas y elecciones primarias, sin designaciones internas.

“Éntrale, no necesitas ser militante para competir. Si tú eres una persona honesta y tienes el respaldo real de la ciudadanía, vas a ser nuestro candidato. No habrá simulaciones”, afirmó Romero Herrera al presentar la convocatoria, a la que calificó como histórica.

El dirigente panista subrayó que la apertura es total: el ciento por ciento de las candidaturas del partido estarán disponibles para cualquier ciudadano que desee participar.

“En el PAN estamos abriendo la política a la ciudadanía, con el 100 por ciento de las candidaturas para quienes quieran dar el paso. Si quieres trabajar por tu país, este es el momento”, señaló.

#ArrancaElCambio porque #AhoraTeTocaATi ser parte de la defensa de México. 💙🔥



En @AccionNacional abrimos las puertas para que juntas y juntos construyamos el país que merecemos. 🇲🇽#PatriaFamiliaYLibertad pic.twitter.com/RoFAHZUKqG — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) March 28, 2026

Romero Herrera descartó de manera explícita la posibilidad de ir en coalición con otros partidos para las elecciones del próximo año. “Nuestra única alianza es con la gente; no vamos en coalición partidista”, sostuvo.

En cuanto al mecanismo de selección, el líder panista precisó que se eliminan las decisiones tomadas desde la dirigencia: “No va a ser la dirigencia ni sus cuatro cuates quienes elegirán a los candidatos”. Para inscribirse, indicó, solo se requiere un teléfono celular, la credencial del INE y ser una persona honesta.

“En Acción Nacional abrimos las puertas a la ciudadanía para defender lo que nos une: la Patria, la Familia y la Libertad porque creemos en una política que escucha, suma y construye contigo”, expresó el dirigente.

Con miras al escenario electoral, Romero Herrera se mostró optimista respecto a las perspectivas de la oposición.

“Le va a ir bien a la oposición en el 2027. Hay millones de personas que ya no se creen la falacia de que Morena es la esperanza de México. Estamos listos para que la gente utilice al PAN como la herramienta que detenga el deterioro de las familias mexicanas”, concluyó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL