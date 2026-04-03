Ignacio Mier critica informe de la ONU sobre desaparecidos en México

El senador federal Ignacio Mier Velazco criticó este viernes la postura del Organismo de las Naciones Unidas (ONU) respecto a la situación de las personas desaparecidas en México, calificando el informe como “alarmante, inaceptable, tendencioso e injerencista”.

A través de su cuenta de X, Mier Velazco señaló que, mientras la ONU emite recomendaciones sobre el país, ignora conflictos internacionales graves, como los registrados en Gaza, Ucrania y Líbano, lo que, a su juicio, demuestra una “miopía” y un silencio cómplice ante tragedias globales.

“Menos retórica tendenciosa y más coherencia con la paz mundial. Seamos serios”, escribió el legislador en la red social, haciendo un llamado a un enfoque más equilibrado y consistente de la ONU en materia de derechos humanos y conflictos internacionales.

La #ONU emite informes con una miopía alarmante. Es inaceptable, tendencioso e injerencista su informe sobre Desaparecidos en México, mientras deciden ignorar la viga en el ojo propio; guardan silencio cómplice ante las tragedias en Gaza, Ucrania y Líbano, por citar solo tres.… — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) April 3, 2026

Este pronunciamiento se da en un contexto en el que el gobierno de México ha cuestionado reiteradamente la labor de organismos internacionales respecto a las desapariciones, asegurando que algunos informes no reflejan la realidad ni los avances alcanzados en el país.

En los últimos años, el tema de las desapariciones en México ha cobrado especial relevancia tanto a nivel nacional como internacional, con la participación activa de colectivos de familiares que buscan a sus seres queridos y exigen justicia.

Estas organizaciones han denunciado la falta de resultados contundentes, así como la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales para la búsqueda e identificación de personas.

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MSL