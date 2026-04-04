Marina detiene a un hombre con más de tres kilos de presunta cocaína en el AICM

La Terminal 2 del AICM, en una fotografía ilustrativa.

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), un hombre de nacionalidad extranjera fue detenido por autoridades federales con más de tres kilogramos de presunta cocaína oculta en una maleta.

Elementos de la Secretaría de Marina y personal de Aduanas aseguraron el equipaje tras interceptar al pasajero, proveniente de Bogotá, Colombia, en la Terminal 2.

Tras revisar la maleta y detectar un doble fondo, las autoridades aseguraron dos bolsas de plástico con aparente cocaína, con un peso aproximado de 3.295 kilogramos.

Asimismo, una inspección con equipo especializado y pruebas colorimétricas arrojaron resultados positivos a probable cocaína, por lo que el detenido quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Segunda incautación en menos de una semana en el AICM

El pasado 2 de abril, la Marina informó la detención de una mujer extranjera en el AICM con presunta cocaína oculta en frascos que aparentaban contener productos cosméticos.

El aseguramiento se realizó en la Terminal 2, donde encontraron a la pasajera 14 frascos escondidos en su equipaje. Tras un análisis con equipo especializado, el contenido dio positivo a clorhidrato de cocaína.

La mujer, también procedente de Bogotá, fue detenida y puesta a disposición de las autoridades competentes.

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cehr