Pensión mínima garantizada Ley 73 IMSS: ¿Cuál es el aumento en mayo 2026?

La Pensión de la Ley 73 del IMSS se brinda a aquellas personas que tienen entre 60 y 65 años de edad cumplidos y se encuentran en baja del Régimen Obligatorio de la Ley del Seguro Social.

Aquellas personas que están bajo el amparo del Régimen de la Ley del Seguro Social 1973 son las que pueden gozar de una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para su vejez.

El monto mínimo para la pensión de la Ley 73 del IMSS ya fue confirmado, y para establecerlo se tomó en cuenta la inflación y el salario mínimo del 2026, por lo que las y los beneficiarios ya cuentan con un nuevo monto establecido.

Pensión por Régimen 73 IMSS ı Foto: Especial

Pensión mínima garantizada de la Ley 73 del IMSS

A partir de mayo del 2026 la Pensión mínima garantizada de la Ley 73 del IMSS será de 10 mil 634.54 pesos, tomando en cuenta el salario mínimo y los ajustes que se realizaron para la prestación que se brinda a las y los jubilados.

Para poder recibir la Pensión por Régimen 73 se requiere contar con un mínimo de 500 semanas cotizadas, tener 60 años de edad en caso de cesantía en edad avanzada o 65 años de edad para la pensión por vejez al momento de presentar la solicitud, y haber causado baja en el Régimen Obligatorio de la Ley del Seguro Social.

Asimismo, se requiere haber cotizado antes del 1 de julio de 1997, y estar dentro del periodo de conservación de derechos, que es equivalente a la cuarta parte del tiempo que fue cubierto por las cotizaciones semanales contando a partir de la fecha de baja.

Pensión por Régimen 73 IMSS ı Foto: Especial

Requisitos para la Pensión por Régimen 73

Para solicitar la Pensión por Régimen 73 por cesantía en edad avanzada o vejez se requieren los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente con fotografía

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad

Copia certificada del Acta de Nacimiento, Acta de Adopción o Reconocimiento

Para poder iniciar el trámite se debe acudir a la ventanilla de prestaciones económicas de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) más cercana, y presentar la documentación requerida.

En caso de tener 60 años o más se puede solicitar la pensión por medio de Mi Pensión Digital, en donde se puede iniciar el proceso desde internet en la modalidad portal, y para esto se requiere:

CURP

Número de Seguridad Social

Correo electrónico

Clave Bancaria Estandarizada (CLABE)

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