Acusan de “traición y de sometimiento” a CNDH

Rosario Piedra (c.), al rendir un homenaje a su madre, fundadora de Eureka, el 24 de febrero del 2026.

La decisión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de respaldar la postura del gobierno federal y atacar a organizaciones de la sociedad civil tras la publicación del informe del Comité sobre Desaparición Forzada (CED) de la ONU —que califica las desapariciones forzadas en México como “crímenes de lesa humanidad”— desató una ola de críticas contra la ombudsman Rosario Piedra Ibarra, a quien señalaron de haberse colocado del lado de “los victimarios” y de confirmar la “irrelevancia” del organismo que encabeza.

La embajadora eminente Martha Bárcena Coqui, quien fue titular de la embajada de México en Estados Unidos entre 2018 y 2021, fue una de las primeras voces en pronunciarse.

El Dato: La CNDH sostuvo que las desapariciones forzadas como política de Estado corresponden a los periodos de la “Guerra Sucia”, y de la llamada “guerra contra el narcotráfico”.

“Hace mucho que la CNDH dejó de cumplir su objetivo: la defensa de los derechos humanos. Ha perdido toda credibilidad. Este posicionamiento confirma su irrelevancia y sometimiento”, escribió Bárcena, quien añadió: “¡Y la encabeza la hermana de un desaparecido!”

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El comentario alude a Jesús Piedra Ibarra, hermano de la ombudsman y militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, desaparecido por el Estado en 1975.

El Frente Cívico Nacional señaló: “La postura de Rosario Piedra Ibarra en la CNDH colocándose del lado de los victimarios —agentes del Estado e integrantes del crimen organizado—, es un acto de traición para las familias de las 133 mil personas desaparecidas en México”, sostuvo la agrupación, que advirtió: “La desaparición no es un hecho del pasado. Es una crisis del presente: 40 personas desaparecen al día en el gobierno de Sheinbaum.”

El Frente Cívico Nacional precisó que durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador se registró el mayor número de casos, con 54 mil, mientras que en el primer año de Sheinbaum se contabilizaron 14 mil 500 desapariciones al cierre de octubre de 2025.

Por su parte, el exsecretario del Trabajo y exsenador del PAN Javier Lozano calificó a Piedra Ibarra de “inútil y perversa”.

“Mientras la realidad nos arroja, con toda fiereza, el drama de los desaparecidos y mujeres víctimas de feminicidio en México, la inútil y perversa Rosario Piedra Ibarra, ‘titular’ de la inexistente CNDH, acusa a la ONU de actuar con sesgo político contra México. ¡Qué mierda!”, expresó.

Las reacciones se generaron luego de que el sábado la CNDH publicara un comunicado, dos días después de la divulgación del informe del CED, en el que repudió las conclusiones de los expertos internacionales y arremetió contra organizaciones de la sociedad civil a las que acusó de estar “caracterizadas por su manipulación de las demandas en materia de derechos humanos”.

En el pronunciamiento, el organismo cuestionó la integridad e independencia de los integrantes del comité y atacó al Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro ProDH), al que atribuyó una “opinión sesgada” sobre los esfuerzos del gobierno en la materia.

La CNDH retomó y amplió los argumentos que el propio gobierno federal había esgrimido el 2 de abril, cuando las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores publicaron un comunicado que tachó el trabajo del comité de “sesgado”, “tendencioso” y poco riguroso.

…Y el Gobierno de la capital cierra filas con la Presidenta

› Por Fernanda Rangel

EL GOBIERNO de la Ciudad de México (CDMX) respaldó el posicionamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Presidenta Claudia Sheinbaum frente al Informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al considerar que sus conclusiones son “infundadas” y no reflejan la realidad actual del país.

La administración capitalina señaló que el documento se basa principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, por lo que “extrapola” ese contexto a la situación actual sin reconocer los cambios en materia de seguridad y atención a personas desaparecidas implementados desde 2019.

El Tip: El gobierno federal ha creado comisiones de búsqueda en las entidades y fortalecido los mecanismos de identificación.

Asimismo, advirtió que el informe omitió evidencia presentada por el Gobierno de México, lo que calificó como “grave” dada la relevancia del tema y también criticó que no se valoraran las acciones emprendidas por el Estado para atender y erradicar este fenómeno, ni que se distinguiera con claridad entre desapariciones forzadas atribuibles al Estado y aquellas cometidas por particulares u organizaciones criminales.

De acuerdo con el boletín difundido por la Coordinación General de Comunicación Ciudadana, el informe del Comité de la Organización de las Naciones Unidas es “infundado” y podría responder a intereses injerencistas, además de prestarse a su utilización política para promover una agenda que vulnera la soberanía de México y el derecho internacional.

El Gobierno capiltalino informó que a nivel local instaló un gabinete permanente para atender la problemática, así como un centro integral de atención que permite acompañar a las familias con autoridades de seguridad, procuración de justicia y de búsqueda.

Indicó que está en creación un Centro de Resguardo Temporal para personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, para garantizar su pronta identificación y entrega a los familiares, y que se duplicó el presupuesto destinado a las labores de búsqueda.