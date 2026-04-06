Aspirantes a consejerías del INE aseguran que confían en el proceso; niegan ‘dados cargados’

Sesión del Consejo General del INE, en fotografía de archivo.

Seis de los 369 aspirantes a las tres consejerías vacantes del Instituto Nacional Electoral (INE) expresaron su confianza en el proceso de selección y descartaron que existan “dados cargados”.

Luego de concluir el examen de opción múltiple de 100 preguntas, aplicado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados como parte del procedimiento de selección, los participantes reconocieron que el tema de fiscalización tuvo el mayor peso dentro de la evaluación.

▶️#VIDEO | Luis Alberto Hernández, presidente del OPLE de Baja California y aspirante a ser parte del INE, considera que los tres nuevos consejeros deben ser electos a partir de consideraciones políticas y técnicas



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Hidalgo Victoria Maldonado, con más de 30 años de trayectoria en el sistema electoral, tras haber pasado por el extinto IFE, organismos públicos locales electorales y el Instituto Estatal de Yucatán, fue el primer candidato en concluir la prueba, al resolverla en una hora, de las dos previstas.

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El aspirante señaló que terminó antes del tiempo límite y consideró que el examen fue claro.

Las preguntas fueron bastante claras, solo que había que pensarle bien cada una de las respuestas Hidalgo Victoria Maldonado



Sobre el proceso de selección, sostuvo: “Confío plenamente y por eso estamos participando”.

Por su parte, Flavio Cienfuegos, quien ha sido señalado públicamente por su cercanía con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, rechazó que exista algún tipo de favoritismo a su favor.

Colaboré con la presidenta del consejo en otra época, hay una relación profesional y hasta ahí Flavio Cienfuegos



▶ #Video | Flavio Cienfuegos, quien fue jefe de oficina de la consejera presidenta Guadalupe Taddei, rechazó tener algún tipo de favoritismo en el proceso de selección de consejeros del INE.



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Cienfuegos utilizó las dos horas completas para responder el examen y reconoció el alto nivel de competencia entre los perfiles participantes.

“Hay perfiles muy capaces; veremos qué dice el comité, que es quien tiene la atribución para validar las capacidades de cada persona”, afirmó.

Los resultados del examen se darán a conocer el jueves, y únicamente la mitad de los aspirantes avanzará a la siguiente etapa del proceso.

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