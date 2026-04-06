Comité de ONU extrapoló información pasada sobre desapariciones; rechazo a informe no es cese de trabajo, afirma CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ratificó el rechazo al informe expedido por el Comité contra la Desaparición Forzada con el que señaló a México en días recientes, al apuntar que la información sobre la que se sacaron conclusiones dista del tiempo actual; sin embargo, afirmó que esto no significa que el Estado dejará de trabajar para acabar con las desapariciones.

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el análisis hecho por dicha instancia internacional únicamente evaluó la situación en cuatro de las 32 entidades federativas y del periodo de 2019 a 2017.

“Este comité hace un análisis de casos de cuatro estados de la República del 2009 al 2017. Los resultados que obtienen de ese análisis los extrapolan hasta el 2025. Cuatro estados de la República, análisis del 2009 al 2017 y hay una extrapolación hasta el 2025”, remarcó Claudia Sheinbaum Pardo este lunes en su conferencia de prensa.

Además, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que las valoraciones tampoco corresponden a los propios lineamientos de la ONU, que definen la desaparición forzada de personas.

“En los estatutos de esta propia comisión, en los estatutos de Naciones Unidas, en la caracterización que hacen de la desaparición forzada, que es aquella que viene del Estado mexicano o de cualquier estado, de cualquier país del mundo para desaparecer personas por motivos principalmente políticos. El análisis que hacen ellos queda fuera de esta caracterización que tienen las que tiene la Organización de las Naciones Unidas y la propia comisión”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que hace algunos meses la Secretaría de Relaciones Exteriores y la de Gobernación remitieron documentos para exponer los trabajos que se han hecho durante su administración y también los emprendidos desde el sexenio pasado, los cuales no fueron considerados al momento de emitir las conclusiones.

De esa manera, Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que lo vertido por el informe del comité contra el Estado mexicano refleje la realidad que hoy se vive en el país, pues además aseguró que no se utilizarán la desaparición como mecanismo de control.

“Todo esto no fue tomado en cuenta. Entonces, por eso se rechaza el informe, pero eso no quiere decir que no sigamos avanzando nosotros con el tema de los desaparecidos, como lo hemos venido informando y como la Secretaria de Gobernación ha venido haciéndolo junto con su equipo, con todos los colectivos de personas desaparecidas”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

De allí, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que se aprovechará la relación que se ha establecido con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU para que se le remita un informe propio sobre las acciones emprendidas por su gobierno.

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FGR