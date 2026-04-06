IMSS Digital: ¿Cómo tramitar el tarjetón y qué beneficios tiene?

El Tarjetón Digital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es una herramienta que permite que los usuarios puedan acceder a la información correspondiente a sus pago y datos laborales.

Este recurso del IMSS permite que las personas puedan evitar las largas filas en las oficinas, pues con este se puede consultar y descargar la información en línea y consultar el estatus de algunos trámites.

El Tarjetón Digital está disponible a los trabajadores activos, pensionados y jubilados que se encuentren afiliados al IMSS y que requieran consultar su información personal y financiera.

¿Sabes todo lo que puedes hacer desde la app 📱 #IMSSDigital?👇🏼 pic.twitter.com/XWRkfI1E2K — IMSS Digital (@imssdigital) March 27, 2026

¿Cómo tramitar el Tarjetón Digital del IMSS?

Para realizar el trámite del Tarjetón Digital IMSS 2026 se requiere tener los siguientes datos:

CURP

Matrícula o Número de Seguridad Social

Delegación

Fecha de ingreso al IMSS

Correo electrónico personal

Contraseña

Para poder descargar este tarjetón debes ingresar a la página oficial mediante un dispositivo; preferentemente una computadora, e iniciar sesión o realizar el registro llenando el formulario con la información que se solicita.

Es importante que el correo electrónico que se proporcione sea uno que se utilice frecuentemente, debido a que por este medio se hará llegar un correo electrónico de confirmación al terminar el proceso de registro.

Una vez que se de clic en el enlace que se reciba por correo electrónico para activar el perfil del Tarjetón Digital del IMSS; la cuenta se habilitará y ya se podrá utilizar para descargar el documento.

Taejetón Digital IMSS ı Foto: Captura de pantalla

El Tarjetón Digital del IMSS contiene datos como comprobantes de pago, datos del patrón, datos del trabajador, movimientos de nómina, créditos, préstamos, y otros trámites que se realicen.

Se puede utilizar para descargar comprobantes de pago mensuales, revisar historial de depósitos y descuentos, consultar pagos extraordinarios, guardias o compensaciones.

También se pueden actualizar datos personales, solicitar préstamos o créditos, reimprimir talones de pagos, y dar seguimiento a trámites y solicitudes.

Es recomendable que se realice este trámite en una computadora para tener un mejor manejo de la página web, y también se recomienda crear una contraseña que sea segura y contenga letras mayúsculas, mínuscular y caracteres especiales.

Esta herramienta permite que las y los derechohabientes tengan una nueva herramienta con la que; además de evitar filas, puedan gestionar y consultar su información de manera segura.

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