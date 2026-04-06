¿Qué propone la Ley Cazzu y en qué estado se promovió?

El pasado 12 de marzo la coordinadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado de Michoacán, Sandra Arreola Ruiz planteó impulsar la “Ley Cazzu”.

Esta iniciativa fue presentada en el Congreso de Michoacán, pero se planteó que se remita al Congreso de la Unión para que se pueda reformar el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con esta iniciativa se pretende establecer los mecanismos necesarios para que el proceso de las personas que ejercen la guardia y custoria de menores de edad puedan acceder a las autorizaciones de movilidad necesarias.

Esto quiere decir que; siempre y cuando se haya incumplido con las obligaciones correspondientes a la crianza, alimenctación y convivencia por parte de uno de los progenitores, el otro puede obtener las autorizaciones correspondientes y necesarias para la movilidad de menores en caso de abandono parental.

Ley Cazzu en México

Además de Michoacán, a esta iniciativa de ley se unió la diputada Concepción Rueda Gómez, de Morena, quien desde el Congreso de Oaxaca apuntó que muchas mujeres no pueden realizar viajes o trámites de sus hijas e hijos porque deben contar con el consentimiento del padre ausente.

En Oaxaca se planteó adicional el artículo 274 Bis al Código Familiar, con lo que se pretende que la autoridad judicial cuente con la capacidad de autorizar los tráites y salidas de las y los menores de edad de manera inmediata en caso de que exista incumplimiento de obligaciones por parte de uno de los padres.

#Oaxaca Cony Rueda propone “Ley Cazzu” para autorizar viajes de menores sin aval de ambos padres



La diputada Concepción Rueda Gómez propuso una reforma para permitir que jueces autoricen trámites y viajes de niñas, niños y adolescentes sin el consentimiento de uno de los… pic.twitter.com/2i5MOUullB — RIOaxaca (@rioaxaca) April 1, 2026

El 9 de diciembre del 2025 la diputada del grupo parlamentario Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) del Congreso del Estado de Puebla, Elvia Graciela Palomares Ramírez, presentó la iniciativa con proyecto de Decreto de la denominada “Ley Cazzu”.

Esta iniciativa pretende adicionar diversas disposiciones en la constitución, con la finalidad de “garantizar el derecho a la movilidad de niñas, niños y adolescentes frente al abandono parental.”

De acuerdo con la iniciativa, esto nace de la iniciativa impulsada en Argentina por Graciela Mosconi, en la que se señala que tanto madres como padres; además de enfrentar la crianza individual de sus hijos e hijas luego del abandono de una de las partes, también se ven inmersos en la lentitud de la burocracia con varios trámites.

Ley Cazzu en Change.org ı Foto: Captura de pantalla

La propuesta de reforma constitucional establece que se adicione un décimo cuarto y un décimo quinto párrafo en el artículo 4° de la Constitución, en los que se establece que el Estado garantice que se priorice el derecho a la vida familiar, la identidad y el libre tránsito de las niñas, niños y adolescentes.

Esta ley proviene del caso mediático entre los cantantes Christian Nodal y Julieta Cazzuchelli; mejor conocida como Cazzu, pues la artista argentina señaló al padre de su hija por impedirle a la menor viajar con ella durante sus giras.

Iniciativa con proyecto de Decreto de la denominada “Ley Cazzu”. ı Foto: Captura de pantalla

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