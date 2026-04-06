Roberto Velasco toma control de la Cancillería antes de su ratificación

Roberto Velasco Álvarez avanzó en su ruta hacia la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores tras encabezar una reunión interna con el equipo directivo de la dependencia, en un movimiento que marcó el inicio operativo de la transición diplomática. El encuentro ocurrió mientras el Senado aguarda la solicitud formal del Ejecutivo para iniciar el proceso de ratificación.

Desde la sede de la Cancillería, el funcionario revisó el estado de cada área y fijó prioridades de política exterior que guiarán la siguiente etapa. La propia SRE indicó que la reunión permitió “dar seguimiento a los avances” y ordenar los temas estratégicos bajo una nueva conducción.

Frente a un entorno global inestable, la administración federal ajustó su estrategia internacional con énfasis en estabilidad y fortalecimiento de vínculos estratégicos. El nombramiento se leyó como parte de ese rediseño, en busca de cohesión interna y mayor capacidad de respuesta.

En preparación para el proceso de ratificación en el @senadomexicano, el secretario designado de la @SRE_mx, Roberto Velasco (@r_velascoa), sostuvo un diálogo abierto con el cuerpo directivo de la Cancillería. En la reunión se dio seguimiento a los avances de cada área y se… pic.twitter.com/X4rgL3yemn — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 6, 2026

La conversación buscó alinear al nuevo equipo con las directrices de la presidenta Claudia Sheinbaum, especialmente en un escenario internacional definido por tensiones geopolíticas, ajustes económicos y cambios en alianzas. La revisión incluyó temas clave para la agenda bilateral y multilateral del país.

Con 38 años, Velasco construyó su trayectoria dentro de la propia Secretaría, donde participó en negociaciones y coordinación diplomática, en especial en la relación con Estados Unidos. Ese perfil técnico lo colocó como una apuesta por continuidad operativa en un contexto que exige respuestas ágiles.

La reunión en la SRE delineó así el arranque de una nueva etapa, con una estructura que busca orden interno y definición clara de prioridades ante un escenario internacional más complejo.

El pasado 1 de abril se hizo oficial la decisión del Doctor Juan Ramón de la Fuente de dejar el cargo como secretario de Relaciones Exteriores por motivos de salud.

Roberto Velasco Álvarez ı Foto: Cuartoscuro

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LMCT