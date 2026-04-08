Ola de calor: ¿En qué estados habrá altas temperaturas HOY 8 de abril?

Pese a que para este miércoles se pronostica que el frente frío prevalezca con características de estacionario y propicie lluvias y chubascos en algunos estados del país, en otros continuará la onda de calor.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que se espera que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera en el sur del país mantenga la onda de calor en algunos estados.

La onda de calor continuará este 8 de abril en el sur de Sinaloa, el norte de Nayarit, el centro, syr y suroeste de Jalisco, el este de Colima, el centro y oeste de Michoacán, y el noreste, centro y sur de Guerrero.

También se espera que la onda de calor continúe este miércoles en el centro y sur de Oaxaca, en la costa de Chiapas, y el sur de Morelos; asimismo, se pronostica que esta ola de calor inicie en el suroeste de Puebla.

Onda de calor 8 de abril ı Foto: SMN

Temperaturas máximas 8 de abril

Las temperaturas máximas que se pronostican para este miércoles 8 de abril son las siguientes:

Temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en el centro de Michoacán y el noroeste de Guerrero.

Temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en el noreste de Baja California, el sur de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, suroeste de Chihuahua, el oeste de Durango, el este de Nuevo León, el oeste de Tamaulipas, Morelos, el suroeste de Puebla, Oaxaca, Chiapas y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 grados Celsius en el sur de Zacatecas, San Luis Potosí, en el suroeste del Estado de México, Campeche y Quintana Roo.

El SMN apuntó que la onda de calor prevalecerá este jueves, pues se espera que continúe en las zonas del sur de Sinaloa, el norte de Nayarit, y el centro, sur y suroeste de Jalisco.

Asimismo, continuará en el este de Colima, el centro y oeste de Michoacán, el noroeste, centro y sur de Guerrero, el sur de Morelos, el suroeste de Puebla, el centro y sur de Oaxaca, y en la costa de Chiapas.

Sistemas meteorológicos actuales 8 de abril ı Foto: SMN

Recomendaciones para onda de calor

Debido a que las ondas de calor duran varios días o incluso semanas, el Centro Nacional de Prevención de Desastres recomienda tomar las siguientes precauciones para protegerte:

Evitar asolearse entre las 11:00 y las 16:00 horas

Vestir ropa suelta de colores claros y de manga larga

No realizar actividades físicas intensas bajo el sol

Tomar agua simple aunque no tengas sed

Comer alimentos frescos, frutas y verduras

Permanecer en la sombra y en lugares frescos

Usar protector solar

Utilizar lentes de sol, gorra o sombrero

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