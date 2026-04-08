PT alista respaldo; acusa “fuego amigo” de Morena

El coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval

El coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, acusó ataques de sectores de Morena por la disputa de posiciones políticas, al tiempo que confirmó que su bancada respaldará sin cambios la iniciativa de reforma electoral que se votará este miércoles en el pleno.

“Hay algunos que nos han atacado injusta e incorrectamente… son más papistas que el Papa”, sostuvo el legislador, al atribuir las críticas a intereses internos. En ese sentido, advirtió que detrás de los señalamientos existe una lucha por espacios: “Atacan también porque quieren los espacios que actualmente tiene el partido… no es por otra cosa”.

Sin embargo, Sandoval dejó ver que estas fricciones no son nuevas dentro de la coalición, al señalar que el diseño actual de las alianzas electorales propicia una competencia interna por el voto, incluso cuando los partidos van juntos en candidaturas comunes.

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49 diputados integran la bancada del Partido del Trabajo

A pesar de ello, aseguró que el PT mantendrá la unidad rumbo a los próximos comicios, aunque reconoció la competencia interna dentro de la alianza: “No tenemos ningún inconveniente en garantizar la unidad de la coalición para ir juntos en el 27, juntos en el 30. El partido mayoritario se quiere comer a los más chiquitos… es normal en la lucha electoral”.

Subrayó que su partido no se apartará de sus principios ni de su base política. “Estamos al 100 por ciento con nuestra Presidenta y al 200 por ciento con el pueblo de México”, declaró, al rechazar los calificativos de “traidores” que han surgido desde sectores afines a Morena, luego de que su partido condicionara su apoyo al Plan B de la reforma electoral en el Senado, a que se eliminara todo lo referente a que se abriera la posibilidad de adelantar a 2027 la consulta de revocación del mandato de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En cuanto a la agenda legislativa, Sandoval anunció que el PT acompañará la minuta proveniente del Senado en sus términos originales.

“La determinación del grupo y del partido es que vayamos acompañando esta minuta, tal como se aprobó en el Senado, la vamos a respaldar”, indicó, con el objetivo de evitar “especulaciones o dudas” sobre la postura de su bancada.

El legislador recordó que la reforma “viene en la ruta de la austeridad, en la ruta de terminar con privilegios y no perjudica el funcionamiento de ninguna institución”.