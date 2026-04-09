Estos son los requisitos para obtener la credencial del Servicio Universal de Salud

Requisitos para la credencial del Servicio Universal de Salud

La credencialización del Servicio Universal de Salud comienza a partir del 13 de abril, y durante esta primera etapa el registro está dirigido a las y los adultos mayores de 85 años de edad o más.

De acuerdo con la secreatia del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, este proceso se realizará en esta primera etapa únicamente en aquellas entidades federalizadas con el IMSS Bienestar, y se espera realizar el registro de 2 millones de personas de la edad establecida.

Precisó que; debido a que regularmente las personas adultas mayores acuden en compañía de alguien para los trámites, el registro también estará disponible para las y los cuidadores, con la finalidad de que no deban acudir en dos ocasiones a los módulos.

Ubica tu módulo de registro para la Credencial del Servicio Universal de Salud ı Foto: Captura de pantalla

Requisitos para la credencial del Servicio Universal de Salud

Del 13 al 30 de abril se realizará el registro de las y los adultos mayores de 85 años de edad o más en los módulos ubicados en 24 ciudades de 24 entidades federalizadas al IMSS Bienestar, incluyendo las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Para realizar el trámite se debe acudir al módulo que se encuentre activo cerca del lugar de residencia, y se deben presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial con fotografía: Puede ser el pasaporte, Credencial para votar, Cédula Profesional, Credencial INΑΡΑΜ, Cartilla del Servicio Militar Nacional, Constancia de identidad con fotografía expedida por autoridad federal, estatal o municipal

Documento probatorio de identidad: Puede ser el acta de Nacimiento, carta de naturalización, certificado de Nacionalidad Mexicana, documento migratorio o trámite de refugio

CURP certificada

Comprobante de domicilio : Con una vigencia no mayor a 6 meses; puede ser de agua, luz, predial, pago de servicio

Teléfono de contacto

No olvides tus documentos para el registro de la credencial del Servicio Universal de Salud ı Foto: Captura de pantalla

La CURP será verificada antes de realizar el trámite; una vez transcurridas seis semanas desde que se realizó el proceso se comenzarán a entregar las credenciales, y las personas serán notificadas del lugar, fecha y hora para recogerla por medio de un mensaje de texto que llegará al teléfono de contacto que se brindó.

El registro se realizará conforme al calendario, y para estos se deberá tomar en cuenta la primera letra del primer apellido del grupo de edad establecido para el mes de marzo.

En caso de no presentar una CURP certificada, las y los adultos mayores serán remitidos a la dependencia correspondiente para realizar este registro.

Calendario de registro para la Credencial de Servicio Universal de Salud ı Foto: Redes Sociales

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