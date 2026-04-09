Ola de calor en México: Estos son los estados con las temperaturas más altas el 9 y 10 de abril

El frente frío número 43 se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán y propiciará lluvias y chubascos en la región, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este jueves 9 de abril y el viernes 10 de abril se pronostica que la onda de calor continúe en algunas entidades del país, incluyendo el inicio de las altas temperaturas en Puebla.

Pese a que en algunas regiones se propiciarán chubascos, lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo, en otras se mantendrá la onda de calor.

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Temperatura 8 de abril ı Foto: SMN

Estados con las temperaturas más altas este 9 y 10 de abril

De acuerdo con el SMN, este jueves la ola de calor se registrará en las zonas sur de Sinaloa, el norte Nayarit, el centro, sur y suroeste de Jalisco, el este Colima, centro y el oeste de Michoacán, el noroeste, centro y sur de Guerrero.

También en el sur de Morelos, el centro y sur de Oaxaca, la costa de Chiapas, y el sur de Morelos; además, también este 9 de abril la onda de calor comenzará a registrarse en el suroeste de Puebla.

En cuanto a las temperaturas máximas, en el centro de Michoacán y el noroeste de Guerrero se espera que sea de 40 a 45 grados Celsius.

En el noreste de Baja California, el sur de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, el suroeste de Chihuahua, el oeste de Durango, el este de Nuevo León, el oeste de Tamaulipas, Morelos, el suroeste de Puebla, Oaxaca, Chiapas y Yucatán las temperaturas máximas serán de 35 a 40 grados Celsius.

Mientras que se pronostican temperaturas máximas de 30 a 35 grados Celsius en el sur de Zacatecas, en San Luis Potosí, en el suroeste del Estado de México, Campeche y Quintana Roo.

Regiones de 4 estados de la República Mexicana tendrán #Temperaturas máximas este día iguales o superiores a 40 grados Celsius. El #Pronóstico para el resto del país, lo tienes en el gráfico pic.twitter.com/QtiX7eDnQ5 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 9, 2026

El viernes la onda de calor se mantendrá en el sur de Sinaloa, el norte Nayarit, el centro, sur y suroeste de Jalisco, el este Colima, el centro y el oeste de Michoacán, y el noroeste, centro y sur de Guerrero.

También en el sur de Morelos, el centro y sur de Oaxaca, la costa de Chiapas, y el sur de Morelos, y el suroeste de Puebla.

Las temperaturas máximas en el centro de Michoacán y el noroeste de Guerrero serán de 40 a 45 grados Celsius este viernes 10 de abril.

Mientras que en el noreste de Baja California, el sur de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, el suroeste de Chihuahua, el oeste de Durango, el este de Nuevo León, el oeste de Tamaulipas, el suroeste Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Yucatán las temperaturas máximas serán de 35 a 40 grados Celsius.

Se pronostican también temperaturas máximas de 30 a 35 grados Celsius en el sur de Zacatecas, San Luis Potosí, el suroeste de Estado de México, Campeche y Quintana Roo.

Onda de calor ı Foto: Especial

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