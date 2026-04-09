Sheinbaum: EU valora abrir parcialmente la frontera a ganado mexicano

La estrategia para combatir la plaga del gusano barrenador ha permitido que recientemente la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos haya planteado la posibilidad de abrir la frontera al ganado mexicano de manera parcial, afirmó este jueves la Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum señaló que las conversaciones con las autoridades estadunidenses van muy avanzadas.

Claudia Sheinbaum explicó que México ha incrementado la importación de moscas estériles para controlar la plaga en tanto que se avanza en la conclusión de la planta productora de estas moscas en Chiapas, la cual se espera comenzar a operar a partir de junio.

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Dijo que ha solicitado a la titular del programa Sembrando Vida, Columba López coordinarse con los gobernadores de las entidades afectadas para instalar las trampas artesanales que también contribuyen al combate de esta plaga.

Claudia Sheinbaum aseguró que este problema se está atendiendo, “no hay negligencia”.

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FGR