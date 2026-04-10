Sheinbaum destaca inversión de 315 mil 331 mdp en carreteras; “queremos conectar al país”

A 18 meses de iniciado el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, más de cuatro mil 800 kilómetros (km) de la infraestructura carretera en el país ya han sido intervenidos con obras de construcción, modernización y conservación, como parte del Programa Nacional de Infraestructura Carretera.

“¿Qué queremos? Más obra para la gente, para mejorar la vida de las personas. Y al mismo tiempo tener más conectado al país. Y al mismo tiempo generar empleos. Y al mismo tiempo mejorar o avanzar en el desarrollo de México”, dijo la mandataria.

En conferencia de prensa, subrayó que el fin de estas acciones es mejorar la calidad de vida de la población y la conectividad a lo largo de la República.

El titular de la SICT, Antonio Esteva Medina, explica ayer los progresos ı Foto: Cuartoscuro

En su oportunidad, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, expuso que se han concluido obras de construcción o modernización en 360 km, mientras que ya se terminaron otros cuatro mil 500 de conservación. Adicionalmente, ya se concretó la construcción de 78 puentes.

La inversión contemplada en estas obras fue de 315 mil 331 millones de pesos, entre el sector público y el privado; además, se generaron 945 mil 993 empleos.

Expuso que en el avance de ejes prioritarios para la administración en curso, ya se han concluido las obras en 306 km, de los dos mil 485 km que se tienen planeados atender.

Entre estas obras se encuentra el camino Salina Cruz-Zihuatanejo, en donde se intervendrán 423 kilómetros con una inversión de 24 millones 969 mil pesos.

Otro es el de Toluca-Zihuatanejo, que comprende 372 km; el puente Nichupté, en Quintana Roo, y el puente Rizo de Oro, el cual se espera concretar en junio de este año.

En cuanto a autopistas, se contempla la modernización de 977 km, de los que hasta ahora se han concluido 47 km.

En cuanto a la reconstrucción de las afectaciones provocadas por las lluvias en la región de La Huasteca en octubre del año pasado, subrayó que este mes iniciará la reconstrucción formal de los mismos, tras haber concretado el proceso de licitación de las obras.

“Aquí, esto es importante que la población lo sepa: estuvimos en procesos de licitación. Si bien se atendió la emergencia y hay paso, y hemos estado reponiendo cualquier paso provisional que tenga alguna afectación, la reconstrucción está iniciando en abril. Hasta ahora, el balance es de 396 tramos y caminos atendidos y 94 puentes”, refirió.

La mandataria federal mencionó que este inicio de obras se da hasta este momento porque se tenía que atravesar por el proceso de licitación, por lo cual subrayó que esto no significa que el Gobierno ya se haya olvidado de atender esta zona.

“Pero las obras de reconstrucción de las carreteras y de los puentes no se nos han olvidado, lo que pasa es que tiene que haber proyectos ejecutivos, licitación de obra e inician en abril. Entonces, este es mensaje para La Huasteca, principalmente, de Hidalgo, de Veracruz y esta zona de Puebla que también fue afectada: en abril inicia, ya, la reconstrucción de todos los caminos y los puentes”, explicó.

Piden apertura para un fracking más sustentable

› Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum defendió el plan que presentó el pasado miércoles de recurrir al fracking para extraer gas natural, ahora bajo técnicas e insumos sustentables, al argumentar que en la actualidad existen nuevas tecnologías que pueden ser utilizadas y que representan un menor impacto ambiental, con lo que mantuvo el rechazo a los métodos de explotación tradicionales, que resultan más contaminantes.

El 8 de abril, la mandataria presentó la propuesta para explotar yacimientos en México, a fin de que el país alcance su autosuficiencia y dependa menos de las importaciones de gas natural, que principalmente hace de Estados Unidos.

El Dato: En 2025 México importó 6.6 miles de millones de pies cúbicos diarios de gas natural, del que depende buena parte de la actividad industrial y la generación eléctrica del país.

Cuestionada sobre por qué considerar de nuevo el fracking, cuando esta práctica fue rechazada rotundamente en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, explicó que ahora se cuentan con nuevas técnicas en el mundo, con las que se usan recursos menos contaminantes y éstos son los que se considera utilizar, y reiteró su rechazo al fracking convencional, que implica la fractura del suelo por medio de la inyección de agua y químicos que resultan contaminantes.

#Entérate| Hay que aclarar, el fracking tradicional no será aplicado en México. Ese sí tiene impactos ambientales muy graves. Si yo hablé contra el fracking tradicional, ¿cómo vamos a hacer el fracking tradicional nosotros? No, ese no. Son nuevas tecnologías de explotación con… pic.twitter.com/SesDs6drAA — Manuel Galeazzi (@ManuelGaleazz1R) April 9, 2026

—“¿Qué le hizo pensar en este viraje?”, se le preguntó.

—“Las nuevas tecnologías, las nuevas técnicas. Yo dije: ‘el fracking tradicional, así como inició, ése no, porque tiene impactos ambientales’, pero hay nuevas técnicas que nos abren la posibilidad de que el agua sea reciclada, de que no se usen estos químicos tan potentes, que son difíciles de reciclar. Hay que estar abiertos a estas nuevas tecnologías para fortalecer la soberanía nacional”, respondió la mandataria.

Comentó que aún no se tiene considerada alguna empresa para echar a andar este plan, el cual aún está a la espera de una valoración por parte de un comité de expertos que se conformará en los próximos días. Reconoció que, por ahora, Pemex no cuenta con la infraestructura o equipamiento para realizar las labores de explotación.

“Estamos viendo quién. Primero, ¿cuál es el principal problema ambiental del fracking? ¿O del gas no convencional, o del gas de lutita? Primero: utiliza mucha agua. Y segundo, esa agua se contamina con químicos muy difíciles de limpiar. Entonces, el fracking tradicional entra a un pozo y después inyecta agua con estos químicos para romper las piedras y que pueda salir el gas. Y luego esa agua se inyecta más profunda que en los acuíferos. Ese nosotros no queremos utilizarlo”, dijo.

Remarcó que el objetivo es utilizar compuestos biodegradables para romper las piedras y también usar recursos que se renuevan.

“Ahora hay nuevas tecnologías que utilizan incluso componentes biodegradables para romper las piedras. Y que el agua se recicla y se vuelve a utilizar, e incluso esa agua no es agua dulce, sino puede ser agua salada, puede ser esta agua que hay en las minas de carbón, por ejemplo, que para potabilizarla requiere un proceso muy grande, porque no es potable per se. Entonces, todo eso queremos que nos lo digan los expertos”, dijo.

Mientras tanto, descartó que el plan contemple otorgar concesiones a privados, sino llevar a cabo este plan mediante el proyecto de inversiones mixtas, donde el Estado mantenga el control de la mayoría de las operaciones.

“Las concesiones no, ni los contratos privados ni las concesiones las estamos tomando en cuenta, sino un esquema que ya ha trabajado Pemex, que es completamente distinto a lo que se hizo en la época de Calderón, de los contratos de servicios múltiples que eran absolutamente leoninos, o las rondas que hizo Peña Nieto. El objetivo es que primero se pague el Impuesto para el Bienestar, que es fundamental, que es la garantía para todas y todos los mexicanos. Y que el mayor porcentaje de la explotación vaya para Pemex. Y en todo caso, que una parte pueda ser desarrollada por los privados”, comentó.

Imco pide incluir al sector empresarial

Por Cuahutli R. Badillo

TRAS EL ANUNCIO del Gobierno federal de reconsiderar el fracking como mecanismo para extraer mayores recursos energéticos, en especial de gas para reducir la dependencia de las importaciones desde Estados Unidos, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) señaló que, de materializarse, será necesaria la participación del sector privado, dado que Pemex no cuenta con la experiencia técnica y, además, compite contra los costos de producción del país vecino.

“Para que estos proyectos sean rentables, será indispensable la participación de operadores privados con experiencia en este tipo de extracción, así como procurar condiciones de mercado que garanticen su viabilidad financiera”, indicó la organización en un análisis.

Aunque destacó que la polémica de desarrollar yacimientos no convencionales se centra en el riesgo de contaminar mantos acuíferos y un mayor número de emisiones de gas metano, “los revestimientos de pozos (acero y cemento), el tratamiento de aguas y el uso de sensores para monitorear fugas son esenciales para mitigar estos riesgos”.

El Imco destacó que México enfrenta una contracción de 70 por ciento en sus reservas probadas de gas natural en poco más de dos décadas, al pasar de 41 mil 383 miles de millones de pies cúbicos en 2001 a apenas 12 mil 297 en 2024, lo que coloca presión sobre la seguridad energética y la viabilidad del sistema eléctrico nacional.

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