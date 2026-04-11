Colectivos informan hallazgo de 219 restos óseos en lagunas de La Habana, entre Tláhuac y Chalco

Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas informaron el hallazgo de 219 restos óseos en la zona de las lagunas de La Habana, ubicada en los límites entre la alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México, y el municipio de Chalco, en el Estado de México, tras jornadas realizadas del 7 al 10 de abril de 2026.

De acuerdo con un posicionamiento conjunto, en estas labores participaron distintas organizaciones como Una Luz en el Camino, Hasta Encontrarles CDMX, Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional, así como familias independientes, quienes señalaron que el área presenta alto interés forense y debe ser intervenida de manera exhaustiva en próximas búsquedas.

Según el desglose compartido por los colectivos, los restos localizados —todos de origen humano— se distribuyen de la siguiente manera: 49 el martes, 29 el miércoles, 51 el jueves y 90 el viernes, sumando un total de 219 indicios recuperados en la zona.

🚨Colectivos de búsqueda reportaron el hallazgo de 219 restos óseos en la zona de lagunas de La Habana, en los límites de El Xico y Chalco, tras jornadas realizadas del 7 al 10 de abril.



Las familias y colectivos exigen a autoridades de la CDMX identificación inmediata,… pic.twitter.com/lt8aFxQGim — Azucena Uresti (@azucenau) April 11, 2026

Las familias manifestaron su indignación y profunda preocupación ante la magnitud del hallazgo, al tiempo que exigieron a las autoridades capitalinas garantizar la identificación pronta de los restos, con apego a protocolos científicos y respeto a los derechos de las víctimas.

Asimismo, solicitaron transparencia en los procesos periciales y acceso oportuno a la información sobre los avances de análisis e identificación, subrayando la necesidad de mantener una comunicación constante con las familias buscadoras.

En su pronunciamiento, los colectivos también hicieron un llamado a que las labores de procesamiento, análisis e identificación se realicen bajo un esquema de colaboración efectiva entre instituciones y familiares, priorizando en todo momento el trato digno a las víctimas.

Finalmente, reiteraron que la zona de las lagunas de La Habana podría albergar más indicios, por lo que insistieron en la continuidad de las jornadas de búsqueda y en el acompañamiento institucional para esclarecer los hechos.

“Las familias tenemos derecho a la verdad, a la justicia y a un trato digno”, señalaron.

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MSL