FGR logra vinculación a proceso de dos personas por transporte de droga en carretera de Sinaloa

La FGR vinculó a proceso a dos personas detenidas en operativos sobre la carretera México 15D, en Sinaloa, por presunto transporte de droga.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Óscar “N” y Diana “N”, detenidos en la carretera Internacional México 15D, en Sinaloa, por el presunto transporte de 21 kilogramos de marihuana y más de 20 kilogramos de metanfetamina, respectivamente, en operativos derivados de denuncias anónimas.

Ambos casos arrancaron tras reportes recibidos por la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en los que de forma anónima se alertó que pasajeros de dos autobuses de distintas empresas de transporte viajaban con droga en su equipaje.

En el primer operativo, elementos de la PFM detuvieron a Óscar “N” a la altura del poblado de Villa Unión, en Mazatlán, y aseguraron 21 kilos 862 gramos 200 miligramos de marihuana, así como un teléfono celular.

En el segundo caso, Diana “N” fue detenida en el tramo Tepic-Mazatlán, a la altura del poblado San Miguel de la Atarjea, en Escuinapa, donde se le aseguraron 20 kilos 87 gramos 200 miligramos de clorhidrato de metanfetamina.

La #FGR, a través de #FECOR en Sinaloa, obtuvo en causas penales diferentes, vinculación a proceso contra Óscar “N” y Diana “N”, por su posible participación en el delito contra la salud, modalidad de transporte de marihuana y metanfetamina, respectivamente. Los casos iniciaron… pic.twitter.com/2bsVQs85HT — FGR México (@FGRMexico) April 12, 2026

En ambos casos, los detenidos y la droga quedaron a disposición del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sinaloa, que aportó los datos de prueba para obtener la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra los imputados.

El juez otorgó dos meses para la investigación complementaria en el caso de Óscar “N”, y tres meses para el cierre de la investigación en el de Diana “N”.

A ambas personas se les presume inocentes en tanto no exista sentencia condenatoria emitida por autoridad judicial competente.

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