PRI alerta quiebra del gobierno y acusa uso de ahorros de trabajadores para financiar obras

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Humberto Moreira, aseguró que el gobierno federal enfrenta una crisis financiera y pretende resolverla mediante reformas que, advirtió, ponen en riesgo el ahorro de los trabajadores, particularmente a través del uso de recursos de las Afores para proyectos de infraestructura.

El legislador afirmó que las recientes modificaciones impulsadas por Morena en materia de infraestructura no son aisladas, sino que responden a una estrategia derivada de la falta de recursos públicos, la caída en la inversión y el bajo crecimiento económico.

“El gobierno no tiene dinero, no tiene inversión pública suficiente y eso está afectando gravemente el crecimiento económico. Por ello, Morena está buscando recursos de donde sea y de quien sea, sin importar las consecuencias”, sostuvo.

Moreira Valdés detalló que entre los cambios aprobados se encuentra la concentración de la obra pública en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como la posibilidad de licitar proyectos sin contar con suficiencia presupuestal y el aumento en el uso de recursos de las Afores.

"Morena está buscando recursos de donde sea y de quien sea, sin importar las consecuencias”, sostuvo.

A su juicio, estas medidas buscan centralizar el poder y reducir los controles institucionales.

“Se trata de un conjunto de cambios que se complementan entre sí y que tienen como finalidad avanzar hacia un modelo donde el gobierno decida todo”, advirtió.

Durante el mismo espacio, el economista alertó sobre los riesgos de permitir que hasta el 30 por ciento de los fondos de retiro se inviertan en proyectos gubernamentales.

“Antes, entre 8 y 9 por ciento de estos recursos se destinaban a inversiones rigurosamente evaluadas. Hoy se abre la puerta a que una proporción mucho mayor financie proyectos del gobierno, poniendo en riesgo el ahorro de los trabajadores”, señaló.

Di Costanzo agregó que actualmente el 52 por ciento de los recursos de las Afores, equivalentes a 8.6 billones de pesos, ya se utilizan para financiar deuda gubernamental, lo que refleja presiones crecientes sobre las finanzas públicas.

Además, advirtió que la deuda podría alcanzar los 21.6 billones de pesos en 2027, equivalente al 55 por ciento del PIB, lo que ha generado inquietud entre calificadoras internacionales.

Por su parte, el abogado consideró que estas reformas evidencian un problema estructural en las finanzas del país. “Las finanzas públicas están quebradas, por lo que el gobierno busca obtener recursos mediante el aumento de impuestos, el uso de los ahorros de vivienda y ahora con las Afores para financiar proyectos del ‘Bienestar’, lo que refleja una falta de recursos y genera incertidumbre”, subrayó.

Finalmente, Moreira advirtió sobre un panorama económico adverso en el corto plazo. “Vienen mayores presiones inflacionarias, el empleo se va a complicar y la incertidumbre crecerá. Morena está empeñando el futuro de los mexicanos”, concluyó.

El economista alertó sobre los riesgos de permitir que hasta el 30 por ciento de los fondos de retiro se inviertan en proyectos gubernamentales ı Foto: larazondemexico

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