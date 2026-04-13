López Rabadán exige comparecencia de titulares de Pemex y SEMARNAT por Dos Bocas y Deer Park

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, llamó a construir un acuerdo político entre todos los grupos parlamentarios para que Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y Víctor Rodríguez, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), comparezcan ante el Poder Legislativo para informar sobre los incidentes registrados en la refinería Olmeca, en el puerto de Dos Bocas, Tabasco, y en la refinería Deer Park, en Texas, así como por el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México.

“Es necesario hacer un llamado urgente a darle certeza a los mexicanos de qué está pasando en Dos Bocas, de qué está pasando en esta refinería (...) es indispensable transparentar lo ocurrido”, afirmó López Rabadán durante en conferencia de prensa.

López Rabadán subrayó que los hechos registrados en ambas instalaciones —incendios, explosiones con víctimas mortales y derrames que han afectado especies marinas, el equilibrio ambiental y la actividad económica de pescadores y del sector turístico— no son eventos aislados, sino “un patrón que exige una respuesta institucional inmediata”.

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La legisladora panista sostuvo que la Cámara de Diputados tiene una responsabilidad constitucional de ejercer funciones de control y vigilancia sobre el uso de los recursos públicos, y que esa obligación no admite demora.

Un aspecto del Pleno de la Cámara de Diputados. ı Foto: Cuartoscuro

“Así como nos pagan por hacer leyes, así como nos pagan por representar a la ciudadanía, también una parte de nuestras obligaciones es servir de control sobre todo cuando estamos hablando de dinero público”, señaló.

En ese sentido, indicó que diversos grupos parlamentarios ya han planteado formalmente la necesidad de que los titulares de ambas dependencias acudan al Congreso, y confió en que será posible alcanzar el acuerdo necesario.

Respecto al formato, señaló que la comparecencia podría realizarse ante la Junta de Coordinación Política, comisiones o el pleno, y se mostró flexible sobre el espacio, aunque expresó su preferencia por que ocurra ante el mayor número posible de legisladores.

“Lo importante es que acudan, que vengan a la Cámara de Diputados y que informen a los mexicanos”, enfatizó.

Confío en que habrá acuerdo para que las y los titulares de Pemex y Semarnat acudan a la Cámara de @Mx_Diputados para informar sobre Dos Bocas y Deep Park.



La Cámara de Diputados debe ejercer su función de control para dar certeza a las y los ciudadanos. Corresponde al Poder… pic.twitter.com/2a5ba5yOsX — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) April 13, 2026

Al ser cuestionada sobre por qué no se ha incluido a la Secretaria de Energía, Luz Elena González en el llamado, la presidenta de la Cámara no descartó su presencia y señaló que la solicitud no limita la asistencia de otros servidores públicos.

“Esto no obsta para que puedan asistir más servidores públicos, como la Secretaría de Energía o incluso alguna otra secretaría”, dijo, al tiempo que reconoció que la petición formal de PAN, PRI y MC lleva más de un mes sin respuesta por parte de la bancada mayoritaria de Morena.

La diputada hizo un llamado especial a garantizar la información a las comunidades directamente afectadas.

“Los primeros a los que hay que informar son a quienes viven en las calles aledañas a la refinería, a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores, a quienes viven en Dos Bocas, a quienes viven en Paraíso, Tabasco”, afirmó, y advirtió que “la vida de las y los trabajadores, la protección del medio ambiente y la estabilidad de las comunidades no pueden quedar sujetas a errores operativos ni a decisiones insuficientes”.

EN VIVO / Conferencia de prensa de la Dip. Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva https://t.co/M9XNSatxqv — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) April 13, 2026

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LMCT