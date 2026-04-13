› Magnicharters, de mal en peor

En el peor momento —la conclusión del periodo vacacional—, la aerolínea Magnicharters reportó “problemas logísticos” que la llevan a suspender actividades durante dos semanas. Y es que sin previo aviso dejó varada a una cantidad hasta ahora no conocida de viajeros. Terribles, nos comentan, los videos en los que se comunica a los pasajeros que están a punto de abordar, ya con maletas y boleto en mano, que su retorno simplemente no se llevará a cabo. “Hemos sido informados que la aerolínea Magnicharters está cancelando su vuelo 162 de esta mañana y no se han presentado a trabajar las personas encargadas de atender el mismo”, les indicaron en el Aeropuerto de Cancún. La respuesta de los afectados, por supuesto, es de azoro y de molestia. Y de muy poco ha servido el anuncio de que “enfrentamos esta situación con la debida diligencia para solucionarla”. Por cierto que no pocos aprovecharon para recordar al piloto que se hizo famoso por oponerse a realizar un vuelo por los adeudos ¡de esa misma empresa! Así que Magnicharters va de mal en peor.