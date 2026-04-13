Mañanera de Sheinbaum: 13 de abril del 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum participa cada mañana, de lunes a viernes, en la Conferencia del Pueblo, también conocida como Mañanera, en donde, acompañada de su gabinete, brinda información actualizada sobre los temas más relevantes de la agenda nacional.

Después de presentar los avances de su Gobierno, la mandataria federal participa en un ejercicio circular con la prensa, en donde responde dudas y cuestionamientos acerca de diversos temas.

Se espera que este lunes 13 de abril aborde cuestiones como la reforma anti-feminicidio, próxima a discutirse, las elecciones en Perú y Hungría y el bloqueo de su homólogo estadounidense, Donald Trump, a puertos iraníes.

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