MC exige al gobierno asumir con ‘seriedad y apertura’ visita del Alto Comisionado de la ONU

El senador Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, demandó al Ejecutivo federal recibir con responsabilidad la visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y acusó al gobierno de “administrar la narrativa” frente a la crisis de personas desaparecidas en lugar de reconocer la dimensión real del problema.

“La visita del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos debe asumirse con seriedad y apertura. Los organismos internacionales no son adversarios, son aliados en la búsqueda de verdad y justicia”, afirmó Castañeda.

El legislador emecista criticó la postura del gobierno federal ante las observaciones de organismos internacionales y señaló que el enojo oficial no resuelve la crisis humanitaria que atraviesa el país en materia de desapariciones.

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“Frente a la crisis de desaparecidos, el Ejecutivo federal insiste en ‘administrar la narrativa’ en lugar de reconocer la magnitud del problema. Más allá del enojo oficial, la ONU ofrece experiencia y apoyo”, sostuvo.

🗣️La Comisión Nacional de Derechos Humanos de nuestro país emitió un comunicado respecto a la acusación del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU que calificó las desapariciones de México como crímenes de lesa humanidad. 📰Fernanda Espinoza (@ferxec) explica todo… pic.twitter.com/qdpMIT56U9 — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 6, 2026

Finalmente, Castañeda llamó al Estado mexicano a estar a la altura de las demandas de las familias de víctimas y de la sociedad civil. “Las familias y la sociedad civil ya han hecho su parte. Le toca al Estado estar a la altura”, sentenció el coordinador de la bancada naranja.

El Gobierno de México por su parte, informó que se conformó un grupo integrado por distintas secretarías de Estado para presentar una réplica al informe emitido por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el cual advirtió sobre una crisis en el país y sugirió llevar el asunto ante la Asamblea General de las Naciones Unidas .

Asamblea General de las Naciones Unidas. ı Foto: Especial

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LMCT