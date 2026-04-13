› Sigue política contra “narcolanchas”

Y aunque el Gobierno del presidente Donald Trump esté más que ocupado en una multiplicidad de frentes que tiene abiertos, nos piden no perder de vista que la política de destrucción de “narcolanchas” no se ha dejado de aplicar. Apenas ayer se conoció que el Comando Sur destruyó dos más en el Pacífico en ataques que dejaron cinco personas muertas. Así se observa en un video de 34 segundos difundido ayer en el que se señala que las embarcaciones pertenecían a organizaciones catalogadas como terroristas. “La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaban involucradas en operaciones de narcotráfico. Dos narcoterroristas fueron abatidos, y un narcoterrorista sobrevivió al primer ataque. Tres narcoterroristas varones fueron abatidos durante el segundo”. Tras los enfrentamientos, se notificó a la Guardia Costera de Estados Unidos para activar el sistema de Búsqueda y Rescate para el sobreviviente. Desde que comenzó a implementarse esta política, han sido destruidas unas 50 lanchas en acciones en las que han perdido la vida 168 personas, nos comentan.

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