› Acuerdo sobre decisión en gas

Muy comentadas han sido, nos reportan, las coincidencias manifiestas por el coordinador de los senadores de Acción Nacional, Ricardo Anaya, con la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum de recurrir al fracking —eso sí, desde una perspectiva sustentable— para explotar el suficiente volumen de gas natural que nos haga menos dependientes de Estados Unidos y más autosuficientes y soberanos en materia energética. “Es de celebrarse”, declaró ayer el legislador opositor ante la prensa, quien, sin embargo, no dejó de cargar contra las decisiones pasadas de la Cuarta Transformación, al señalar que el Gobierno federal actual superó por fin “el dogmatismo” del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien acusó de construir una “telaraña mental” para prohibir este método de extracción, una situación que, señaló, “nos llevó a un tremendo absurdo”, pues pasando la frontera con Estados Unidos, aseguró, a unos cuantos metros en el mismo Golfo de México, “los gringos extraen el gas natural”, también con fracking, “y nos lo venden a nosotros”.