Avanza uso de la IA para la atención de desastres naturales

Expertos que asistieron a la mesa de trabajo para la gestión integral del riesgo con Inteligencia Artificial, ayer.

LA SECRETARÍA de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) avanzó en su plan de integrar herramientas de Inteligencia Artificial (IA) a la estrategia nacional de prevención de desastres, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta frente a este tipo de contingencias.

La estrategia incluye colaboración científica entre instituciones, implementación de Inteligencia Artificial con viabilidad operativa y fortalecimiento de la soberanía tecnológica. A estos elementos se sumó la gobernanza de datos, con el objetivo de garantizar que la información se utilice bajo criterios éticos y en beneficio público, así como el uso de modelos predictivos y análisis avanzado de datos para anticipar emergencias, reducir riesgos y mejorar la protección de la población ante fenómenos naturales.

El Tip: Con esta iniciativa, la Secihti y el Cenapred consolidan una alianza estratégica para articular capacidades científicas y tecnológicas orientadas a la atención prioritaria.

Durante una mesa de trabajo encabezada por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), especialistas y funcionarios delinearon acciones para la creación de sistemas capaces de procesar grandes volúmenes de información provenientes de monitoreo volcánico, sísmico y mapas dinámicos de riesgo.

El director de los Centros Públicos y Laboratorios Nacionales de la Secihti, Feliú Sagols Troncoso, explicó que el procesamiento continuo de información geofísica exige herramientas que permitan identificar patrones y escenarios de riesgo en tiempo real.

Además, destacó que la Inteligencia Artificial puede marcar una diferencia en la prevención. “Estamos aquí a fin de buscar alternativas para la aplicación de la tecnología y la ciencia”, afirmó.

Por su parte, el director del Cenapred, Enrique Guevara Ortiz, subrayó el impacto directo en la seguridad de la población. “La ciencia y la tecnología tienen un propósito claro vinculado con lo que hacemos, que es salvar vidas; especialmente en un contexto donde ha crecido el riesgo de desastres”, señaló.