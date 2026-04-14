Justifican visita de colectivos a rancho Izaguirre

Ulises Lara López, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, ayer, en un videomensaje.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó nuevos avances en la investigación del rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, donde se identificó la operación de un presunto campo de adiestramiento vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante un videomensaje oficial, Ulises Lara López, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, detalló que el pasado 10 de abril se realizó una visita al predio por integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas con un permiso otorgado por la autoridad jurisdiccional.

Autoridades permitieron el acceso a los colectivos en calidad de observadores únicamente a zonas ya procesadas. Lara López aclaró que “no se llevaron a cabo actividades de prospección orientadas a la búsqueda de nuevos indicios, con el objetivo de resguardar la cadena de custodia y evitar afectaciones al proceso”.

Peritos en antropología forense de la Agencia de Investigación Criminal presentaron los avances del análisis técnico del rancho Izaguirre ante los colectivos que acudieron como observadores. Una especialista de esta dependencia explicó el procesamiento del terreno, los métodos aplicados para el estudio de indicios y el estado actual de las pruebas.

Agentes del Ministerio Público también detallaron a los observadores las diligencias integradas en la carpeta de investigación, con énfasis en las actuaciones legales que sustentan el caso y el seguimiento de los indicios recabados. La FGR expuso ante los colectivos el estado procesal del expediente y las acciones emprendidas para avanzar en el caso.

Lara López detalló que los indicios localizados continúan bajo análisis en el Centro Federal Pericial Forense y se mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos. Explicó que el terreno permanece bajo una técnica de cateo vigente y que equipos multidisciplinarios trabajan de forma continua desde marzo del año pasado.