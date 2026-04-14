Castrejón defiende fortaleza del PVEM y pide trato equitativo en coalición con Morena

La senadora y presidenta nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Karen Castrejón afirmó mantendrán su alianza con Morena y el Partido del Trabajo rumbo a 2027, pero condicionó su participación a que exista “piso parejo” y reciprocidad, al tiempo que advirtió que están preparados para competir solos en entidades donde tengan mayor fortaleza.

Tras el arranque de trabajos electorales en la segunda circunscripción, la legisladora señaló que ya iniciaron las mesas de negociación de la coalición.

“Mantenemos una alianza con Morena a nivel nacional, ya empezaron incluso las mesas para los temas de la coalición. ¿Qué hemos pedido nosotros? hemos pedido piso parejo y, sobre todo, reciprocidad”, declaró.

Castrejón explicó que el PVEM respaldará a los perfiles más competitivos, pero espera el mismo trato de sus aliados.

“El Verde, sin duda, se va a sumar a aquellos perfiles que estén fuertes, pero ¿qué esperamos nosotros? esa reciprocidad. Así funcionan las alianzas”, sostuvo.

En el caso de San Luis Potosí, aseguró que su partido cuenta con ventaja electoral y está listo para encabezar la candidatura, incluso sin Morena.

“Hoy, los números indican que el Verde es el que está fuerte en el estado, estamos listos tanto para una alianza si Morena se suma al Verde”, indicó, al recordar que en 2021 compitieron sin ese partido y obtuvieron el triunfo.

Sobre el nepotismo, tema impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, la senadora aseguró que el PVEM coincide en su rechazo, aunque se apegarán a los tiempos legales.

“Por supuesto que estamos en contra del nepotismo. Vamos a respetar incluso los lineamientos y la propia ley que marca que para el 2030 no se va a permitir”, afirmó.

Cuestionada sobre posibles candidaturas de familiares de gobernantes, evitó confirmar nombres y subrayó que la decisión recaerá en la ciudadanía. “No estamos hablando de nombres. Al final, quien va a decidir es la gente”, dijo.

La legisladora también negó fracturas en la relación con Morena. “No hay ningún rompimiento. Estamos muy bien con los aliados. Siempre las hemos logrado resolver”, señaló.

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MSL