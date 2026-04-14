¿Mano negra en consejerías?

Dicen que aunque nada prueba hasta ahora que el proceso para elegir a las y los nuevos consejeros electorales del INE pudiera estar amañado, lo cierto es que hay más ruido que claridad alrededor de esta importante elección, que implicará renovar tres sillas en el Consejo General. Y es que, comentan, los resultados que hasta ahora se han dado a conocer en el avance de las etapas de selección han levantado tanto polvo en el camino que entre quienes han seguido el tema no deja de haber sospechosismo de que pudiera haber dados cargados, sobre todo por la proximidad que se atribuye a ciertos perfiles con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y hasta con Morena. Ayer, la presidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro, Kenia López Rabadán, dijo además que está muy preocupada de que pudieran ser verdad las versiones sobre una supuesta filtración de exámenes presentados por ciertos aspirantes, por lo que crece la exigencia de que todo se transparente: currículum, cartas, ensayos… Uf.