Rosa Icela Rodríguez reporta 5.9 millones de servicios en estrategia de paz y atención a jóvenes

La estrategia federal Atención a las Causas, eje central de la política nacional de seguridad, ha brindado más de 5.9 millones de servicios y trámites en beneficio de más de 3.5 millones de personas, informó este martes la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante la Conferencia del Pueblo.

La funcionaria detalló que las acciones se despliegan en 61 municipios de 22 entidades, mediante intervenciones enfocadas en educación, deporte, cultura y recuperación de espacios, con el objetivo de fortalecer entornos de paz y reducir factores de violencia, especialmente entre jóvenes, niñas, niños y adolescentes.

Como parte de esta estrategia, se han realizado 342 mil 189 visitas casa por casa y más de 540 Ferias de Paz, en las que se ofrecieron más de 2 millones de trámites y servicios, principalmente en atención médica, vacunación, salud bucal y entrega de medicamentos.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante la exposición de resultados. ı Foto: Presidencia

Rodríguez explicó que el 33% de los servicios corresponde a atención en salud, mientras que el 27% está vinculado con programas para jóvenes, como becas educativas y capacitación laboral. Otro 25% se enfoca en actividades comunitarias y el 15% en la incorporación a programas de bienestar.

En materia de infraestructura social, la secretaria reportó la recuperación de 392 espacios públicos en coordinación con comunidades y autoridades locales. Entre las acciones destacadas mencionó la apertura de parques y espacios comunitarios en Ciudad Juárez, así como obras urbanas y deportivas en Celaya.

Asimismo, señaló que se han llevado a cabo más de 9 mil Jornadas por la Paz, con la participación de 2.6 millones de personas, además de la instalación de 400 Consejos de Paz y Justicia Cívica en 14 estados para atender problemáticas como violencia familiar, consumo de sustancias y deserción escolar.

La secretaria Rosa Icela detalló cifras de atención social. ı Foto: Presidencia

En el componente de prevención, destacó que el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” ha permitido el canje anónimo y voluntario de 9 mil 544 armas de fuego desde octubre de 2024.

La secretaria también subrayó el avance de programas dirigidos a jóvenes, entre ellos “Boxeando por la Paz”, que suma mil 358 gimnasios con capacidad para atender a más de 53 mil jóvenes, así como torneos deportivos que han reunido a 159 mil participantes.

“Trabajamos en la construcción de un México mejor”, afirmó Rodríguez al presentar el balance de la estrategia federal.

Mensaje íntegro de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en la Conferencia del Pueblo

Con su permiso, Presidenta.

Muy buenos días tengan todas y todos.

Hoy vamos a informar los resultados del trabajo coordinado en los Territorios de Paz, así como del programa especial para jóvenes en nuestro país.

Como parte del Eje Atención a las Causas de la Estrategia Nacional de Seguridad, trabajamos en la construcción de un México mejor, donde jóvenes, adolescentes, niñas y niños tengan acceso a la educación, al deporte y a la cultura.

Acercamos servicios, trámites y actividades a 61 municipios de 22 entidades del país, donde estamos construyendo condiciones de paz y espacios libres de violencia junto con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Informar que seguimos con las visitas casa por casa, a la fecha llegando a 342 mil 189 hogares.

Más de 540 Ferias de Paz han dado respuesta directa a un gran número de los requerimientos planteados en las visitas por vecinos y jóvenes, y se han brindado más de 2 millones en trámites y servicios.

Aquí, el 33% de los servicios brindados son atenciones médicas, vacunación, salud bucal y entrega de medicamentos por el IMSS, por el ISSSTE, por el IMSS-Bienestar; el 27% corresponde a programas y actividades para jóvenes, como su incorporación a la educación media superior, a la Beca “Rita Cetina” y también a Jóvenes Construyendo el Futuro; el 25% tiene que ver con actividades comunitarias, como trabajo social y tequios; y el 15% se trata de incorporación a los distintos Programas de Bienestar del Gobierno de México.

En esta administración hemos recuperado un total de 392 espacios públicos en conjunto con la comunidad y, a través de la Sedatu, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano rescatamos, mejoramos la imagen urbana en municipios.

Por ejemplo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde fueron inaugurados tres parques, un centro comunitario y un campo de beisbol.

En Celaya se pavimentaron vialidades y se construyó un centro comunitario con cancha de usos múltiples y foro artístico para jóvenes.

Por otra parte, las 298 Mesas de Paz suman miles de sesiones y acuerdos sobre acciones de seguridad, gobernabilidad e intervención territorial en todo el país.

A la fecha se han llevado a cabo más de 9 mil Jornadas por la Paz en todo el país, donde más de 2 millones 600 mil personas han participado en actividades culturales, deportivas, comunitarias, educativas, de fomento al empleo y al emprendimiento.

El 17 de marzo, por ejemplo, se instalaron 22 Consejos de Paz y Justicia Cívica Estatal y Municipales en Guerrero; y el 20 de marzo se establecieron 15 Consejos en Sonora.

Con esta acción hemos alcanzado los 400 Consejos de Paz y Justicia Cívica, instalados en 14 entidades, cuya operación ha permitido identificar y atender problemáticas prioritarias, como la violencia familiar, el consumo de sustancias, la deserción escolar y el embarazo adolescente.

En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se realizó un Foro Comunitario por el derecho al agua, a la justicia ambiental y construcción de paz; y se rehabilitó el museo.

En Pátzcuaro, Michoacán, la Secretaría de la Defensa Nacional realizó trabajos de recuperación de espacios públicos en conjunto con la comunidad.

Y con el Tianguis de Bienestar, las secretarías de Gobernación, Hacienda, Defensa Nacional, Anticorrupción y Buen Gobierno, Aduanas, SAT, Guardia Nacional y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, visitamos la comunidad de Puerto del Gallo y el municipio general Heliodoro Castillo, en Guerrero, así como Uruapan y Tlalpujahua, en Michoacán.

A la fecha, con el Tianguis de Bienestar se ha llegado a 28 municipios y 81 localidades en tres estados, donde se han entregado, de manera gratuita, 2 millones 149 mil artículos nuevos de primera necesidad, decomisados en aduanas.

Y en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional y la iglesia continuamos con “Sí al Desarme, Sí a la Paz”.

Del 1 de octubre de 2024 a la fecha, la población ha canjeado, de forma anónima y voluntaria, 9 mil 544 armas de fuego por dinero en efectivo. Además, niñas y niños intercambiaron juguetes bélicos por juguetes educativos.

Y en la estrategia especial “Jóvenes Transformando México”, instruida por la Presidenta Claudia Sheinbaum, se avanza también en los Territorios de Paz.

Por ejemplo, con apoyo del Consejo Mundial de Boxeo el Programa “Boxeando por la Paz” cuenta con mil 358 gimnasios, con capacidad para entrenar a más de 53 mil jóvenes. Actualmente en ellos hay más de 3 mil boxeadores y tutores, promoviendo este deporte.

Y mediante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio inicio el Programa “Las y los Jóvenes Unen al Barrio”, con una capacitación a los responsables de los Territorios de Paz también ahí.

En conjunto con el Instituto Mexicano de la Juventud se llevó a cabo la Jornada Nacional de Futbol para las y los Jóvenes, torneos de cascaritas y dominadas en los Territorios de Paz, logrando la participación de más de 159 mil jóvenes, en más de 24 mil equipos.

Y también, a través de la Conade, que pertenece a la Secretaría de Educación, se entregó material deportivo en 39 municipios de dos entidades.

Y el 16 de abril se inaugurará la Olimpiada Nacional Conade; y el día 26 se realizará la Clase Nacional de Beisbol y Softbol “Diamantes de Paz”.

A la fecha, con Atención a las Causas hemos brindado más de 5 millones 900 mil servicios y trámites en beneficio de más de 3 millones y medio de personas.

Muchas gracias.

Eso sería, Presidenta.

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