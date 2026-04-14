› Una buena noticia

Más que relevante, nos comentan, el rescate que una conjunción de fuerzas federales y de los estados de México y de Guerrero logró ayer del presidente municipal de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, y de su padre, Juan Andrés Vega Arredondo, quienes se encontraban desaparecidos. Tras un operativo federal coordinado, que implicó el despliegue de personal en tierra y el apoyo de helicópteros, gracias a la coordinación efectiva de las secretarías de Defensa, Marina y Seguridad, FGR, Guardia Nacional, y autoridades de Guerrero y del Estado de México, Fiscalía y Secretaría de Seguridad mexiquenses fueron localizados, informó ayer el secretario Omar García Harfuch, quien posteó que ambos se encuentran a salvo y que se continuarán las operaciones para detener a los responsables. El rescate además de salvar la vida tanto del edil, que desapareció en plena búsqueda de su padre, plagiado el pasado 11 de abril, manda un mensaje de que el poder del Estado es mayor al del crimen organizado. Y lo hace en un momento muy oportuno.