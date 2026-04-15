Claudia Sheinbaum descarta apagones programados: ‘es fake news’

La Presidenta Claudia Sheinbaum negó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tenga previstos apagones escalonados en diversas partes del país.

En el transcurso de este martes, comenzó a circular una tarjeta a nombre de la paraestatal, en la que se advertía de cortes de energía programados por hasta cinco horas, para este 15 de abril en los estados de Sinaloa, Veracruz, Zacatecas y la Ciudad de México.

Consultada al respecto durante su conferencia de prensa, la mandataria volteó a ver al gabinete de energía presente en el Salón de Tesorería y de inmediato lo negó.

“No es cierto. Fake news”, declaró y dio cierre a su conferencia en Palacio Nacional.

Tarjeta falsa a nombre de la CFE que circula en redes ı Foto: Redes sociales

En la tarjeta que se difundió se argumentó que dichos cortes se realizarían con motivo de labores de mantenimiento y modernización de la red eléctrica en todo el país.

Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad informó desde el pasado 3 de abril que se habían detectado sitios de internet dedicados a conseguir “clicks”, las cuales utilizando el nombre de la CFE compartían información ‘alarmista’.

De acuerdo con aquel comunicado, dentro de los métodos más comunes de operación se encontraba el alertar sobre “apagones masivos programados”, la desaparición de recibos de luz, supuestos operativos de CFE “casa por casa”, cobros excesivos de cuotas o descuentos en recibos de luz.

En aquel momento alertaron sobre un anuncio falso de apagones programados en Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Chihuahua, Jalisco, Yucatán y Quintana Roo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT