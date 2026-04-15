México escala respuesta por muerte de paisanos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo endureció la estrategia diplomática y legal de su Gobierno tras la nueva muerte de un mexicano bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), con acciones ante organismos internacionales y refuerzo de la vigilancia consular en las instalaciones de detención migratoria.

Desde Palacio Nacional, la mandataria fijó la postura oficial con un mensaje de alcance internacional: “Vamos a defender a los mexicanos en todas las instancias”, enfatizó, al confirmar el impulso de nuevas denuncias ante organismos multilaterales y rutas jurídicas para esclarecer los fallecimientos.

El Dato: El fallecimiento de Alejandro Cabrera Clemente se reportó el 11 de abril, en el Centro Correccional de Winn, en Luisiana, EU, cuando estaba bajo custodia del ICE.

Como primera medida, la mandataria federal instruyó un refuerzo inmediato en la vigilancia consular dentro de los centros operados por autoridades migratorias en Estados Unidos.

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“Se solicitó que los consulados visiten diario los centros de detención”, sostuvo, al explicar que antes las revisiones ocurrían una vez por semana.

El Gobierno federal formalizó un reclamo diplomático, ya que se envió una comunicación oficial al gobierno de Estados Unidos, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y se activaron contactos con el Departamento de Estado para garantizar acceso permanente del personal consular a las instalaciones de detención.

“Se hizo una carta muy fuerte, ayer hubo un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores al gobierno de Estados Unidos”, afirmó la mandataria, al destacar que esta acción busca exigir información y una investigación clara sobre los decesos de connacionales en los centros de detención.

Sheinbaum Pardo reconoció que no ha planteado directamente estos fallecimientos con su homólogo estadounidense, Donald Trump, al señalar que el diálogo bilateral se ha centrado en la protección general de los derechos humanos de los migrantes mexicanos en ese país.

En el ámbito jurídico, el Gobierno acompañó a las familias en la presentación de recursos legales.

“Se ha apoyado a las familias para las denuncias”, indicó la Presidenta al explicar que los expedientes avanzan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que se evalúa acudir a otras instancias internacionales, incluida la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Sobre las causas de los decesos, la titular del Ejecutivo federal descartó conclusiones anticipadas: “En ningún caso hay presunción de que haya sido homicidio”, señaló, aunque exigió investigaciones exhaustivas para determinar posibles violaciones a los derechos humanos.

Sheinbaum Pardo aclaró que las investigaciones dependen de autoridades estadounidenses, lo que limita la intervención directa de su Gobierno en el proceso. También señaló que corresponde a ese país determinar las causas de cada fallecimiento, por lo que México centra su actuación en la vía diplomática.

La Presidenta cuestionó las detenciones migratorias y rechazó los operativos del ICE contra personas sin documentos en territorio estadounidense.

“No estamos de acuerdo con las detenciones que está haciendo esta institución”, ya que, añadió, muchos connacionales no enfrentan delitos graves: “su único delito es no tener papeles, pero son ciudadanos que trabajan allá”.