Flex anuncia inversión de mmdd; van 300 mmdd de avance en portafolio de inversiones para México

Guillermo Del Río Ochoa, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Gubernamentales de Flex, este jueves en Palacio Nacional.

La empresa Flex anunció, durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, una nueva inversión de mil millones de dólares en México, que se destinarán a la producción de centros de datos e inteligencia artificial que únicamente son fabricados en seis países en todo el mundo.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que esta empresa se encarga de la producción de insumos especializados como camas hospitalarias que permiten la detección de osteoporosis y que, además, las que se producen dentro de nuestro país son las mejores a escala global.

Expuso que esta inversión se realizará de este año y hasta el 2028, particularmente en el estado de Jalisco, aunque se prevé que también generará empleos en Chihuahua y Aguascalientes, al generar una red de proveeduría.

Entonces, hace que México tenga un mejor lugar en manufactura avanzada. Diríamos, estamos en el top 6 del mundo para todo lo que es centros de datos e inteligencia artificial. Por eso es muy importante”, destacó.

Guillermo Del Río Ochoa, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Gubernamentales de Flex, destacó que la empresa lleva 40 años en México, tiempo a lo largo del cual se han construido ocho plantas que han dado empleo a 40 mil personas, entre ingenieros, operadores y otros cargos.

Mencionó que en la última década las inversiones suman dos mil 300 millones, pero en esta ocasión se inyectarán directamente mil millones, lo que ubica a este monto como la inversión más elevada que se ha hecho debido al apoyo y crecimiento que se ha dado al sector de telecomunicaciones.

“Este crecimiento eh tiene que ser muy rápido, tenemos que ejecutar perfecto y aquí es clave la energía. Estos equipos demandan muchísima energía. Eh, nosotros estamos creciendo en nuestras capacidades para que dimensionen un poquito, vamos a consumir siete veces lo que consume el puerto de Manzanillo. Esa es la energía que se está demandando para la prueba de estos equipos muy sofisticados y bueno, no solo tenemos estos equipo”, declaró.

Al hacer un recuento de las inversiones que lleva el país, el secretario Ebrard expuso que la suma del portafolio ya es de 300 mil millones de dólares, lo que aseguró se encuentra “en tiempo y forma”.

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FGR