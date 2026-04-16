Sheinbaum recibe a productores y comecializadores en plan para afianzar PACIC ante inflación

Frente a las variaciones que han registrado los precios de alimentos en medio de las alteraciones provocadas por los conflictos internacionale, la Presidenta Claudia Sheinbaum se reúne con comercializadores y productores, a fin de afianzar el cumplimiento de los acuerdo dentro del Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC).

Esta tarde llegaron a Palacio Nacional no solo productores de alimentos como el jitomate, sino también empresarios de tiendas de autoservicio y agroindustriales.

Informamos acerca del Paquete Contra la Inflación y la Carestía. pic.twitter.com/PJf0HEJTn9 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 17, 2026

A su llegada, Manuel Cázares, presidente del Sistema Producto Tomate en Sonora, dijo estar en la mejor disposición para llegar a consolidar el acuerdo a fin de que se mantengan los mejores precios a los consumidores.

A la reunión llegó el titular de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), sin dar declaraciones.

También se convocó a Germán Gandara Fernández, de la AMHPAC; Oscar Aurelio del Sistema Productor de Tomate; Alberto de la Fuente, de la ANAPROC; Alberto Pacheco, del Consejo rector de la Tortilla, entre otros.

Llegada de ANTAD ı Foto: Especial

Durante su conferencia matutina, la presidenta comentó que el objetivo de esta reunión sería abordar el mantenimiento de los precios accesibles de la canasta básica por medio del PACIC.

“Hoy en la tarde nos reunimos con todos los comercializadores, productores para poder cerciorarnos de que, en efecto, estamos cumpliendo con el acuerdo”, dijo.

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MSL