Sheinbaum resalta que inflación está contenida y se trabaja en beneficio de la economía de las familias mexicanas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la inflación está contenida y dentro del rango histórico, por ello, informó que desde el Gobierno de México se trabaja en acuerdos con gasolineros, productores y comercializadores para que no haya incremento en el precio de la gasolina, el diésel y de los 24 productos de la canasta básica en beneficio de la economía de las familias mexicanas.

“Se ha dicho mucho sobre la inflación: no está por encima de otros años, eso es muy importante. La gráfica que mostró Carlos Lerma, lo que podemos ver es: Que en 2017 estaba más alta. Que en el ‘22 llegó a estar más alta, por la guerra en Ucrania. Y que ahora, aún con el incremento desmesurado en el precio de los combustibles por la situación en Medio Oriente, particularmente en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, de todas maneras, la inflación está contenida, es decir, está dentro del rango histórico que hemos tenido en los últimos 20 años o 26 años”.

“Que sepa el pueblo de México que estamos atentos y estamos trabajando para que no se manifieste un incremento en el precio de los productos que impacte en la economía de las familias”, enfatizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

El subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Gabriel Lerma Cotera, señaló que la inflación es impactada por temas temporales y cíclicos, y en este sentido, por instrucciones de la Presidenta, el Gobierno de México implementa acciones como:

Aplicación de estímulos a las gasolinas.

Acuerdos voluntarios entre Gobierno, productores y comercializadores.

Firma del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) para que los 24 productos de canasta básica mantengan un precio de 910 pesos.

Acuerdos con gasolineros para mantener el precio de la gasolina regular en 23.99 pesos y del diésel en rangos que no excedan los 28 pesos por litro.

Acuerdos con productores agrícolas; mejoras en las cadenas logísticas y se realiza supervisión para evitar abusos.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante Ruiz, resaltó que la firma del Pacic por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum con la agroindustria y las cadenas de autoservicio permitió que la canasta básica disminuyera de un costo de mil 039 a 910 pesos.

Destacó que México se coloca como el cuarto país con la gasolina más barata entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Además, informó que, como parte de las acciones de supervisión para evitar el aumento de la gasolina, hasta el lunes 13 de abril se han visitado 27 estaciones, de las cuales a 13 se les colocó lona y sello de advertencia por precios excesivos.

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FGR