Suspenden derechos como ministro de culto a Naason Joaquín, líder de la Luz del Mundo

Aunque la iglesia de la Luz del Mundo mantiene su registro vigente, su líder Naason Joaquín García ya tiene suspendidos sus derechos como ministro de culto, a causa de la condena que enfrenta en Estados Unidos por la comisión de delitos sexuales contra menores, informó la secretaría de gobernación Rosa Icela Rodrígez.

Consultada sobre el estatus de esta institución religiosa, la funcionaria Federal comentó que el registro se mantiene activo desde hace mucho tiempo.

Niega EU libertad bajo fianza a Naasón Joaquín, líder de La Luz del Mundo ı Foto: larazondemexico

Sin mencionarlo directamente refirió que Joaquín García tiene los derechos como representante de una asociación religiosa.

“La iglesia como tal tiene registro, ya tiene mucho tiempo. Lo que sí, está detenido, no está autorizado. El que un ministro de culto que ha sido, el que ha estado por muchos años al frente, ese sí está suspendido. Está suspendido ante la autoridad correspondiente, porque además está purgando una condena fuera de nuestro país”, comentó.

Niegan amparo a La Luz del Mundo para evitar bloqueo de cuentas ı Foto: larazondemexico

Consultada sobre si se ha identificado a más sacerdotes involucrados en la comisión de delitos, subrayó que cuando estos presentan su registro ante la Secretaría de Gobernación se revisa el cumplimiento de los requisitos, pero cuando se comete algún delito y la autoridad lo reporta entonces se toma una decisión al respecto.

“Todo depende de las investigaciones de las autoridades. En realidad, la Secretaría de Gobernación y el gobierno en general es prudente siempre, porque al momento de calificar si están cumpliendo todos los requisitos, pues generalmente sí. Cuando se trata de delitos, entonces la autoridad nos da parte y actuamos en consecuencia”, dijo.

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MSL