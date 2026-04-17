Van más de 203 mil repatriados desde Estados Unidos a México

Desde el inicio del segundo periodo gubernamental de Donald Trump y con la puesta en marcha de su política antimigratoria, el gobierno de México ha recibido a más de 203 mil repatriados.

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, expuso en la conferencia de este viernes que como parte de la estrategia México te abraza se han recibido en el territorio nacional a 203 mil 685 personas deportadas de Estados Unidos, desde el 20 de enero de 2025 al 16 de abril de este año.

Sin precisar si todas estas repatriaciones corresponden exclusivamente a mexicanos o incluye cifras de personas originarias de otros países, Rosa Icela Rodríguez comentó que 164 mil 444 se han realizado de manera terrestre y 39 mil 241 de manera aérea.

Rosa Icela Rodríguez , quien este viernes sustituyó en la Mañanera dek Pueblo a la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien viaja a Europa. recordó que el plan trazado para recibir a los mexicanos que son devueltos, consiste en brindar apoyos e incorporarlos al país por medio de los programas y servicios a los que tienen derecho.

Actualmente el país mantiene activos ocho centros de atención para recibir a las personas repatriadas en los estados de Baja California, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Tabasco y Chiapas.

Cada uno de los centros de atención tiene la capacidad para recibir hasta 200 personas dando un total de mil 600.

Sin precisar la cifra, estimó que el número de repatriaciones al país se ha reducido en alrededor de 87%.

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FGR