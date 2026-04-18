Autopista México-Puebla HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 18 de abril

La autopista México-Puebla presenta alta carga vehicular este sábado, con flujo constante en ambos sentidos debido al incremento de viajes de fin de semana.

Aunque la vialidad opera sin cierres generalizados, autoridades advierten sobre tramos con tránsito lento y posibles retrasos, especialmente en accesos al Valle de México y zonas de mayor concentración vehicular.

¿Hay cierres o bloqueos hoy?

De acuerdo con reportes de autoridades viales, no se esperan cierres totales ni bloqueos en la autopista México-Puebla este 18 de abril. La circulación se mantiene abierta; sin embargo, el aumento en el número de vehículos genera reducciones de velocidad en casetas, incorporaciones y puntos estratégicos de la vía.

A lo largo del día pueden presentarse afectaciones momentáneas por incidentes menores, como choques por alcance, vehículos detenidos o maniobras en carriles laterales. CAPUFE y la Guardia Nacional Carreteras mantienen vigilancia constante para atender cualquier eventualidad.

Zonas con tránsito lento

Los puntos donde se prevé mayor congestión este sábado incluyen:

La caseta de San Marcos , con alto flujo tanto de salida como de ingreso a la CDMX.

Tramos de Chalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco , con circulación densa.

El acceso por Calzada Ignacio Zaragoza , uno de los principales cuellos de botella.

La zona de Río Frío, donde son comunes las reducciones de velocidad.

En estos sectores, los automovilistas pueden encontrar circulación intermitente o avance a baja velocidad, especialmente durante la mañana y la tarde.

En días recientes, la autopista México-Puebla registró trabajos de infraestructura y cierres parciales, principalmente en carriles laterales y en zonas cercanas al kilómetro 20, como parte de proyectos de movilidad en el oriente del Valle de México.

Aunque estas obras han concluido en su fase principal, autoridades no descartan labores de mantenimiento o ajustes menores, lo que podría generar afectaciones puntuales en la circulación. Asimismo, el incremento en la movilidad propio del fin de semana puede derivar en retrasos adicionales.

Recomendaciones para automovilistas

Consultar el estado del tráfico en tiempo real antes de salir.

Salir con tiempo suficiente para evitar contratiempos.

Respetar límites de velocidad y señalización.

Mantener distancia entre vehículos y evitar distracciones.

Atender indicaciones de autoridades y personal carretero.

La autopista México-Puebla se mantiene como una de las vialidades con mayor afluencia en el centro del país, por lo que las condiciones pueden cambiar rápidamente durante el día, especialmente en fines de semana.

Autoridades reiteran el llamado a conducir con precaución y mantenerse informados para evitar retrasos en el trayecto.

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MSL