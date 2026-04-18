Exigen rendición de cuentas por derrames

Bancada del PRI en conferencia sobre derrame de crudo, el pasado 14 de abril

Legisladores del PRI y del PAN en el Congreso de la Unión intensificaron la presión sobre Petróleos Mexicanos (Pemex) y autoridades federales, al exigir rendición de cuentas, sanciones a los responsables y un programa integral de atención a las comunidades de Veracruz y Tabasco.

En el Senado, la bancada del PRI demandó la comparecencia urgente del director general de Pemex, Víctor Rodríguez, para esclarecer los hechos y garantizar el deslinde de responsabilidades.

Con un punto de acuerdo, las y los senadores recordaron que desde el pasado 13 de marzo autoridades federales confirmaron la presencia de hidrocarburos en playas de ambas entidades, lo que derivó en un operativo de atención con más de dos mil 400 elementos y labores de limpieza en playas, manglares y esteros.

TE RECOMENDAMOS: Suspenden como ministro de culto a Naasón Joaquín

“Exhortamos a las autoridades a llevar a cabo investigaciones para el deslinde de responsabilidades administrativas, civiles y penales”, señalaron los legisladores priistas, al subrayar la necesidad de actuar con transparencia.

Asimismo, insistieron en la urgencia de implementar medidas de apoyo a los sectores impactados.

“Es indispensable establecer un programa integral de atención para pescadores, prestadores de servicios turísticos y poblaciones costeras, con información pública, transparente y verificable”, indicaron.

El PRI solicitó que, en un plazo no mayor a 15 días, las autoridades presenten informes detallados sobre la magnitud del derrame, su origen, los daños ambientales y económicos, así como las acciones de contención, limpieza y remediación.

“Pemex no puede permanecer al margen de esta situación, al ser un actor central en el sector de hidrocarburos”, enfatizaron al exigir claridad sobre los protocolos activados y la coordinación con autoridades ambientales y marítimas, así como medidas de compensación y reparación para las comunidades afectadas.

En paralelo, en la Cámara de Diputados, legisladores del PAN anunciaron que ampliarán la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra funcionarios de Pemex por su presunta responsabilidad en el derrame, al tiempo que acusaron el encubrimiento y negligencia de autoridades federales.

El diputado panista Daniel Chimal sostuvo que la presión política obligó a separar del cargo a tres funcionarios, de la empresa petrolera pero advirtió que las investigaciones deben alcanzar niveles de responsabilidad más altos.

“El Gobierno nos mintió hasta que ya no pudieron seguirlo haciendo, nunca hubo un barco fantasma, lo que hay es corrupción y negligencia porque Morena quebró Pemex”, afirmó.

El vocero panista en San Lázaro, Federico Döring, exigió que los hechos no queden impunes y demandó sanciones penales contra los responsables.

“Estos delitos ecológicos y los daños a los pescadores y al medio ambiente exigen cárcel, no sólo para tres chivos expiatorios, sino para los altos mandos que ocultaron la información”, acusó.

La coordinadora nacional de Medio Ambiente del PAN, Priscila Vera Hernández, coincidió en la necesidad de que Pemex asuma su responsabilidad y repare los daños ocasionados por Pemex.

“Es necesario que la empresa se haga cargo y que haya una compensación económica para pescadores, pobladores y operadores turísticos afectados”, señaló la legisladora del blanquiazul al exigir un plan ambiental integral que garantice la mitigación de las afectaciones.