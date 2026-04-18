Sheinbaum en España: 10 frases clave de su intervención en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia

Claudia Sheinbaum reiteró invitación a que la cumbre se celebre en México, en 2027.

La presidenta Claudia Sheinbaum participó en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, celebrada este sábado 18 de abril en Barcelona, España. El evento, conocido también como “cumbre de gobiernos progresistas”, reunió también a líderes de Europa y América Latina.

En el evento, la presidenta Claudia Sheinbaum no solo refrendó sus lazos con España, tras años de incertidumbre por diferencias respecto al episodio histórico de la Conquista. Además, la mandataria mexicana expuso un mensaje de democracia y paz.

Asistentes a la cumbre En defensa de la democracia, en Barcelona, España ı Foto: @Claudiashein

Principalmente, Sheinbaum Pardo pidió redirigir parte del presupuesto militar de los países a un programa global de reforestación; también, impulsar una declaración contra la intervención militar en Cuba.

Sin embargo, además de estas ideas, la presidenta manifestó su visión de la democracia a lo largo de su discurso, del cual recuperamos algunos de los momentos más destacados a continuación.

10 frases clave del discurso de Claudia Sheinbaum en Barcelona, España

Durante su intervención en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, en Barcelona, España, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su visión de una sociedad igualitaria, donde primen la paz, el respeto a los derechos humanos y la democracia.

Les comparto mi intervención en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia. pic.twitter.com/0BdcyQgMBy — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 18, 2026

“Vengo a nombre de un pueblo […] que ha aprendido a resistir sin odiar; a defender sus derechos, sin dejar de respetar a los demás”

“Ningún pueblo es pequeño, sino grande y estoico cuando defiende su soberanía y el derecho a la vida plena”

“Creemos que la democracia implica libertad, pero la libertad es palabra vacía si no la acompaña la justicia social, la soberanía y la dignidad de los pueblos”

“La democracia significa elevar el amor por encima del odio; cultivar la generosidad, en lugar de la avaricia”

“Hay memorias que no se conquistan y raíces que nunca se arrancan”

“En vez de sembrar guerra, sembremos paz, sembremos vida”

“No hay democracia cuando no hay opción para los pobres, para los desposeídos”

“La democracia significa que la vida no se compra, como tampoco la libertad ni la dignidad de los pueblos”

“El fin último de los gobiernos […] es la procuración de la felicidad de sus pueblos”

“Creemos que ningún pueblo debe ser sometido a intereses externos”

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