Capturan en Tepalcatepec a familiar de ‘El Abuelo Farías’ con armas de alto poder y efectivo

La detención de Víctor Noé “N”, familiar de Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, líder del Cártel de Tepalcatepec, marcó un nuevo golpe en la región de Tierra Caliente. El operativo, realizado en Michoacán, concluyó con el aseguramiento de armas de alto poder, municiones y dinero en efectivo cuya procedencia no se pudo acreditar.

El operativo ocurrió el 18 de abril, alrededor de las 12:30 horas, en la colonia Los Mangos, sobre la calle Aquiles Serdán. Personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Guardia Civil de Michoacán ubicó al sospechoso entre las vialidades Coalcomán y Vicente Carrillo Puente, donde, según los primeros reportes, realizaba labores de vigilancia cuando los elementos lo interceptaron.

Durante la revisión, los uniformados aseguraron dos fusiles de asalto, cuatro pistolas calibre 9 milímetros, 19 cargadores para arma larga, nueve para arma corta y 470 cartuchos útiles. El decomiso también incluyó dos chalecos con portaplacas, tres placas balísticas, 39 mil pesos en efectivo, varios teléfonos celulares y un pasaporte expedido a nombre de un tercero.

Recompensa ofrecida por Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo” ı Foto: Redes sociales

Informes del Registro Nacional de Detenciones establecen que el individuo fue trasladado de inmediato ante el Ministerio Público federal en la Fiscalía General de la República con sede en Apatzingán, donde se determinará su situación jurídica en las próximas horas.

El perfil físico del detenido quedó asentado en registros oficiales: estatura de 1.60 metros, complexión robusta, tez morena, cabello y ojos negros, nariz ancha, labios gruesos y diversos tatuajes visibles. Al momento de su captura vestía camisa de cuadros en tonos blanco y gris, pantalón de mezclilla azul y botas negras.

Autoridades identificaron al detenido como familiar directo de Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, señalado como líder criminal, y por quien el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares a cambio de información que permita su captura.

Luego de la detención, distintos puntos del municipio registraron narco bloqueos. Grupos armados colocaron obstáculos en carreteras y accesos para intentar frenar el avance de las fuerzas de seguridad. El despliegue oficial incluyó vigilancia aérea y un cerco perimetral con el objetivo de restablecer el tránsito y evitar nuevos incidentes.

Tierra Caliente ha enfrentado una disputa constante entre organizaciones delictivas que buscan el control de rutas y territorios. En ese contexto, Tepalcatepec se mantiene como un punto estratégico, donde operativos de esta magnitud suelen generar reacciones inmediatas de grupos vinculados a estas redes.

! 🚨CAYÓ EL HIJO DEL “ABUELO” EN TIERRA CALIENTE👊🏻🪖💪



Autoridades federales confirmaron la d3tención de Víctor “N”, hijo de Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, durante un fuerte operativo en Michoacán.



El d3tenido estaría vinculad0 a Cárt3les Unidos👊🏽👊🏽👊🏽 pic.twitter.com/xvBATqUIa5 — TORI Noticias (@tori_noticias) April 19, 2026

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LMCT