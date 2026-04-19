IPN aclara que no tiene relación con la Fundación Politécnico ante suspensión de becas a estudiantes en Reino Unido

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) aclaró que desde el 11 de julio de 2025 no tiene relación alguna con la Fundación Politécnico A. C., a la que responsabilizó de la suspensión de pagos a estudiantes becados en el Reino Unido.

En respuesta a la nota publicada por La Razón el pasado 18 de abril, en la que se informó que más de 30 estudiantes egresados del IPN que cursan doctorados en diversas disciplinas en el Reino Unido fueron notificados el pasado 23 de marzo sobre la suspensión de recursos para manutención y colegiatura.

Ante la incertidumbre por no poder concluir con su formación académica y la posibilidad de ser expulsados del país, estudiantes en el extranjero señalaron a este diario que la Fundación Politécnico les informó sobre problemas operativos y financieros que afectan la disponibilidad de recursos vinculados al programa Queen Mary University of London.

Por lo anterior, la Fundación Politécnico determinó suspender de manera preventiva y temporal el pago de las becas, y sugirió a los estudiantes contactar a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) para dar seguimiento a su situación académica. La comunidad afectada indicó que no ha recibido respuesta del IPN ni de la Fundación.

Por separado, el IPN sostuvo que ha cumplido con sus obligaciones y reiteró que la responsabilidad de la suspensión de pagos recae en la Fundación Politécnico. Recordó que el 14 de noviembre de 2021, dicha fundación firmó un convenio con la Queen Mary University of London para ofrecer a estudiantes cursos de inglés avanzado para posgrado, un programa de maestría y doctorado dual y estudios de posgrado directo.

“El IPN solamente fungió como testigo y no adquirió alguna responsabilidad”, afirmó la institución en respuesta a La Razón.

Asimismo, el IPN precisó precisó que la Fundación Politécnico cuenta con alrededor de 200 millones de pesos disponibles para atender situaciones como la denunciada.

“Es decir, si no se les ha pagado a los estudiantes es porque la Fundación Politécnico A. C. no ha querido. Por tanto, es responsabilidad de la Fundación Politécnico A. C., que preside Vicente Gutiérrez Camposeco, la falta de pago a las y los estudiantes becados en el Reino Unido” Instituto Politécnico Nacional



Finalmente, el IPN aseguró que los estudiantes han sido atendidos por la Secretaría de Investigación y Posgrado (SIP), que se les ha reiterado que la responsabilidad del pago de las becas corresponde a la Fundación Politécnico.

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cehr