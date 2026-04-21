7 de cada 10 personas en México respaldan el derecho a la muerte digna, revela estudio

En medio del debate legislativo sobre la eutanasia, un nuevo estudio nacional revela que 7 de cada 10 personas en México están a favor de regular la muerte digna, lo que refleja un amplio respaldo social hacia este derecho.

El informe, elaborado por Altazor Intelligence y Data for World, y difundido por la activista y paciente Samara Martínez, la Coalición Muerte Digna ¡Ya! y la organización Práctica: Laboratorio para la Democracia, se basa en una muestra de mil 200 entrevistas a nivel nacional, así como en testimonios de pacientes con enfermedades incurables, personas cuidadoras y profesionales de la salud.

Los resultados muestran que el 70% de la población apoya la legalización de la eutanasia, en un contexto donde más de 153 mil firmas ciudadanas y el respaldo de más de 2,400 profesionales del sector salud han colocado el tema como una demanda urgente en la agenda pública.

El estudio destaca una problemática central: seguir con vida no siempre implica vivir con dignidad. Personas con enfermedades terminales o dolor crónico describen su situación como una existencia sostenida únicamente en lo biológico, sin condiciones dignas. A esto se suma la carga que enfrentan las personas cuidadoras —principalmente mujeres— quienes asumen responsabilidades físicas, emocionales y económicas sin el reconocimiento suficiente.

Eutanasia en imagen ilustrativa ı Foto: Freepik

Asimismo, la investigación señala que el acceso a cuidados paliativos en México es desigual e insuficiente, lo que provoca que las condiciones para una muerte digna dependan en gran medida de la situación económica de cada persona.

En contraste con algunos discursos públicos, el estudio indica que la eutanasia es percibida mayoritariamente no como un acto impulsivo, sino como una decisión informada, racional y humana frente al sufrimiento irreversible.

“El sufrimiento al final de la vida es una realidad que necesita respuestas más humanas, informadas y con reglas claras”, señaló la Coalición Muerte Digna ¡Ya! al presentar los resultados.

El debate ha cobrado relevancia desde octubre de 2025, cuando legisladores de diversas fuerzas políticas presentaron iniciativas —entre ellas la llamada Ley Trasciende— para despenalizar y regular la ayuda médica para morir. Aunque estas propuestas aún no han sido dictaminadas, el respaldo social y la movilización ciudadana han crecido de forma sostenida.

▶️ #Video | "Ley Trasciende: Por una muerte digna en México".🧐 En #AlMedioDíaConSolórzano, Samara Martínez, impulsora de la Ley Trasciende, relata las complicaciones que vive con su enfermedad a lo largo de su día a día.🗣️ "Salgo a trabajar, no dejó que la enfermedad tome… pic.twitter.com/OFHiyIw0HT — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 10, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT